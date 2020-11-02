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Ekonomi Dolar yeni zirvesini gördü!
Ekonomi

Dolar yeni zirvesini gördü!

Son dönemde ki yükselişini sürdüren dolar sabaha karşı 8.3982 lirayla yeni zirvesini gördü. Euro ise haftanın ilk gününe 9.75 seviyesinden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:17:00 -
Dolar yeni zirvesini gördü!

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 8.37'nin üzerine tırmanmış, haftayı ise 8.34 seviyesinde kapatmıştı.

Dolar bu sabaha karşı düşük hacimli piyasada 8.3982'yi görerek rekor kırdı. Sabah saatlerinde 8.37 liraya döndü. Euro ise haftaya 9.75 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak.

Koronavirüs ve ABD seçimlerinin etkisi

Dünyada ise gözler yarınki ABD Başkanlık Seçimlerine çevrilmiş durumda. Bunun yanında koronavirüste ikinci dalganın ABD ve Avrupa'da güçlü bir şekilde hissedilmesi yatırımcının risk iştahını düşürüyor. Avrupa ülkeleri bugün itibarıyla yeni kısıtlamalar getirdi.

Son kısıtlamalar fiyatlanmış durumda ancak Almanya ve Fransa'da hükümetler 2 hafta sonra yeni bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. Dolayısıyla Avrupa'daki yeni vaka sayıları piyasanın yönünde etkili olabilir.

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