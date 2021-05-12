Dolar yeni güne yükselişle başladı!
Yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı beklenmezken, AB ve ABD'den gelecek enflasyon rakamları küresel piyasalar ve doların seyrinde önem ar ediyor. 12 Mayıs sabahı dolar/TL 8.30 üzerine başladı.
Dolar kuru, Ramazan Bayramı nedeniyle yarım gün çalışacak yurt içi piyasalarda güne yükselişle başlıyor. Dün 8.25 üzerinde kapanan dolar/TL 12 Mayıs sabahı 8.31 seviyesinde işlem görüyor.
Yurt içinde izlenecek önemli bir veri ve haber akışı bulunmuyor fakat yurt dışında başta ABD ve AB olmak üzere yoğun veri gündemi izleniyor.