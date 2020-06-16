Dolar yeni güne yükselişle başladı
Piyasalarda koronavirüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim başladı. Endişelerle birlikte yükselişini sürdüren dolar/TL güne 6,83 TL'den başladı.
Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine ilişkin endişelerle artan dolar talebi sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni güne 6,83 TL'den başladı.
Euro/TL ise 7,74 TL'de yer alıyor.
Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.
Bugün yurtiçinde sakin bir vedi gündemi bulunurken uluslararası piyasaların gözü Fed Başkanı Powell'ın yorumlarında olacak. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75-6,85 bandının öne çıktığını söyledi.