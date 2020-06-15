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Ekonomi

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar - euro kaç TL? 15 Haziran 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 08:20:00 -
Dolar yeni güne nasıl başladı?

Piyasalarda koronavirüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim yaşanıyor.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 6,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,68 TL’de yer alıyor.

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.

Bugün yurt içinde Mayıs ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını söyledi.

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