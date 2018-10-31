Dolar son dakika fiyatları Dolar kuru bugün Euro ne kadar? (31 Ekim Çarşamba)

ABD’li ajan Brunson’un tahliyesinden sonra dolarda yaşanan gerileme devam ediyor. Dün 5.49 TL olan dolar bugün-31 Ekim Çarşamba günü ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne durumda? İşte dolar ve Euro son dakika fiyatları…

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Geçtiğimiz haftayı 5.60 seviyesinin altında kapayan ve dün son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.49'a kadar gerileyen dolar düşüş eğilimini yeni günde de sürdürdü. Dolar 5,4836 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,2225 TL’de yer alıyor.