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Dolar son dakika fiyatları Dolar kuru bugün Euro ne kadar? (31 Ekim Çarşamba)

ABD’li ajan Brunson’un tahliyesinden sonra dolarda yaşanan gerileme devam ediyor. Dün 5.49 TL olan dolar bugün-31 Ekim Çarşamba günü ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne durumda? İşte dolar ve Euro son dakika fiyatları…

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:06
Dolar son dakika fiyatları Dolar kuru bugün Euro ne kadar? (31 Ekim Çarşamba)

ABD’li ajan Brunson’un tahliyesinden sonra dolarda yaşanan gerileme devam ediyor. Dün 5.49 TL olan dolar bugün-31 Ekim Çarşamba günü ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne durumda? İşte dolar ve Euro son dakika fiyatları…

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Geçtiğimiz haftayı 5.60 seviyesinin altında kapayan ve dün son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.49'a kadar gerileyen dolar düşüş eğilimini yeni günde de sürdürdü. Dolar 5,4836 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,2225 TL’de yer alıyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 08:06
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