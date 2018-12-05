Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.38 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.07 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, veri gündemini ve küresel piyasaları takip edecek.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.42 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni günde 5.38 TL seviyesinde hareket ediyor. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.3979 TL'yi görürken, saat 08.21 itibarıyla 5.3849 TL seviyesinde hareket ediyor. 6.1277 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1017 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.18 yükselişle 97.08 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1323 seviyelerinde...