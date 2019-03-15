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Dolar ve euro aşağı yönlü başladı

Dolar kuru kademeli yükselişindeki dalgalanma bandında 5.45 - 5.40 arasına geldi. S-400 tartışmalarıyla başlayan süreçte AP'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması tavsiyesi ile kur 5.48 üzerine çıkmıştı. Dolar/TL burada kalıcı olamadı 5.46'lı seviyelere indi. 15 Mart'ta dolar 5.4642 ile başladı. Euro ise 6.1869 TL'de

15 Mart 2019 Cuma 08:57
Dolar ve euro aşağı yönlü başladı

Dolar/TL, gelişen ülke para birimleri genelindeki negatif seyre paralel olarak, kademeli yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Dolar kuru dün 5.47 üzerini görürken analistler psikolojik sınır olarak 5.50'yi görüyor.

Türkiye'nin başta ABD ve Avrupa olmak üzere uluslararası ilişkilerindeki seyir, bugün açıklanacak ocak ayı işsizlik rakamı ve küresel olarak da euro bölgesindeki enflasyon ve Brexit piyasaların gündeminde başı çekiyor. Dün İngiliz parlamentosu 2. bir Brexit referandumu öngören teklifi reddetti.

S-400 gerilimiyle geçen haftalarda başlayan, bu hafta AP'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması tavsiyesinin ardından 5.48'li seviyelere kadar tırmanan çıkışa rağmen sert hareketler beklenmiyor.

15 Mart'ta dolar kuru sığ piyasada bir miktar gevşeyerek 5.4665 ile başladı. Euro ise dün 6.20 üzerini dördükten sonra 6.18'lü seviyelerden el değiştiriyor.

Öte yandan, TCMB verilerine göre bankacılık sistemindeki döviz mevduatının TL değeri toplam mevduatın yüzde 50'sini aştı. Ekim ayında yurt içi yerleşiklerin 90 milyar dolar olan döviz mevduatları toplamı mart ayı itibarıyla 105 milyar dolara dayandı.

Uzmanlar, kredileri canlandırmak için atılan adımların TL mevduat faizlerini enflasyonun altına çekmesi nedeniyle yurt içi yerleşiklerin dövize yöneldiğini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 08:57
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