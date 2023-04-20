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Ekonomi Dolar ve Euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! 300 Euro'ya yapacağız
Ekonomi

Dolar ve Euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! 300 Euro'ya yapacağız

Yeniakit Publisher
2023-04-20 18:07:00 - 2023-04-20 18:08:12
Dolar ve Euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! 300 Euro'ya yapacağız

Dolar ve Euro'daki artış turistlere cazip geliyor. Son dönemde Bulgar ve Gürcülerin Türkiye'ye akın edip alışveriş yapmasının ardından bu kez Yunanlılar gelmeye başladı.

Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda, kente alışveriş için gelen Yunan turistler, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ’Yap-işlet-devret’ modeliyle hayata geçirdiği, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen turistler araçlarıyla uzun kuyruk oluşturdu. Edirne’ye alışveriş için, Yunanistan’dan günübirlik gelen turist sayısını artırmak amacıyla modernize edilen sınır kapısında, giriş ve çıkış olan 2 peron, 6’ya çıkarıldı. Kapasitesi 5 kat artan sınır kapısından günlük 1000 kişinin giriş-çıkış yaptığı belirtildi. Gümrük yetkilileri, bu çalışmayla Yunanistan’dan gelen turist sayısında artış olduğunu ifade etti.

"Türkiye'yi seviyorum"

Arkadaşlarıyla, Yunanistan’ın Orestiada kentinden gelen Yanni Andonyani, "Orestiada’dan Edirne’ye 40 senedir geliyorum. Benim kardeşlerim burada. Türkiye’yi seviyorum. Edirne’den alışveriş yapıyoruz. Biz 3 kişi geldik ve en az 300 Euro harcayarak alışveriş yapacağız" dedi.

Orestiada’dan ailesi ve arkadaşlarıyla gelen Solakido Kiryaki de "Çok geliyoruz. Çok güzel. Sınır kapısı da çok güzel olmuş. İşlemleri de çok hızlı yaptılar. Eskiden biraz daha işlemler ağır oluyordu ama şimdi daha çabuk. Çocuğum, gelinim, torunlarım, hep beraber geldik. Alışveriş yapacağız" diye konuştu.
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