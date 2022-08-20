Dolar ve enflasyon böyle olurmuş! Faiz yanlısı Mahfi yine kafayı çıkarttı

İktisatçı ve ekonomi yazarı Tevfik Güngör Uras ölümünün dördüncü yılında Dünya Gazetesi'nin İSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirdiği panel ile anıldı.

Panele katılan ekonomist Mahfi Eğilmez, kur ve enflasyon rakamları hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Eğilmez, Merkez Bankasının faiz indirimi ısrarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Faize yüzde 19'lardayken faize hiç dokunmasaydı büyük bir ihtimalle enflasyon yüzde 25'lerde olacaktı. Kur da 11,5 12 civarında dengelenmiş olacaktı. Tabi bir şeyler de yapmak lazım. S400'lerden tutun ekonomi ile ilgisi olmayan bir sürü risk var. Siz sürekli risk havuzunuza yeni riskler ilave ederseniz, bunları ekledikçe bunlar bir şekilde kura etki yapıyor. Kuru artıran her şey de bizde geliyor enflasyonu artırıyor. Bu çok net. Çünkü biz ithalatçıyız. İthalat yapıl ona göre üretim yapan bir ülkeyiz. Dış borcumuz 450 milyar dolar. Bunları bindirdiğiniz zaman bizim maliyetler alıyor gidiyor, enflasyon oluyor. Bu çok net. Bizde faiz olayı enflasyon ile mücadele için değil. bu çok ilginç bir olay..."

8 ayda faiz sabitti, dolar arttı!..

Faizin neredeyse 8 aydır sabit tutulduğu ortama rağmen doların 12’den 18’e köpük hareketlerle çıkmasına açıklama getirmeyen Mahfi Eğilmez, bütün sorumluluğu Merkez Bankası'nın faiz indirimine yükledi. Eğilmez'in çıkışı, "Madem dolardaki çıkışın tek sorumlusu faiz indirimi ise faizin 8 aydır sabit olduğu ortamda neden dolar yükselerek tekrar 18’lere dayandı?" sorusunu akıllara geldi.