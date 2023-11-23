Dolar ve avroya da gerek yok! Bu ülkeler sadece kimlik istiyor

Türkiye’nin Lider Seyahat Pazaryeri Enuygun.com, yıl bitmeden yurt dışı seyahati yapmak isteyenler için Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı ile giriş yapılan ülkeleri derledi. Vize ve pasaport gerekliliği olmadan, bir anda karar verseniz bile engele takılmadan kolayca ziyaret edebileceğiniz ülkeler arasında Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Ayrıca bu ülkeler ekonomik bir yurt dışı tatilinin de kapılarını aralıyor. Kendi para birimleriyle de gezebileceğiniz pasaportsuz ülkeleri şöyle sıralıyor:

Gürcistan

Gürcistan hem kara yolu hem de hava yolu ile ziyaret edilebilen, doğası kadar mimarisiyle de dikkat çeken bir ülke. İstanbul’dan uçakla bir saat içinde Karadeniz kıyısındaki Batum’da ya da başkent Tiflis’te olabilirsiniz. Ülkeye otobüs seçeneğini değerlendirerek ve manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapmak da mümkün. Seyahatiniz için Batum’u tercih ederseniz şehirde gezilecek pek çok nokta var. Batum gezilecek yerler listenizde iki aşığın hikayesini anlatan modern Ali ve Nino heykelleri, sahil hattındaki 7 kilometrelik Batum Bulvarı, panoramik dönme dolap, yeşilin tonlarıyla büyüleyen Batum Botanik Bahçesi yer almalı. Yılbaşından önce yurt dışı seyahatine çıkmak isteyenler için Batum uçak bileti fiyatları 1.790 TL’den başlıyor.

Moldova

Çipli kimlik kartıyla 90 güne kadar kalınabilecek Moldova’nın en popüler şehri Kişinev. Direkt uçuşlarla gidilebilecek Kişinev’de gezilecek yerlerin başında Moldova Ulusal Tarih Müzesi geliyor. 14. yüzyılda yaşamış Moldova Prensi Stephen The Great anısına yapılan heykelle bütünleşen Great Central Park, iki meydanı birleştiren uzun bulvar Stefan Cel Mare Bulvarı, Zafer Takı, Katedral Parkı ve Nativity Katedrali ise keşfetmeniz gereken diğer yerler. Moldova’ya seyahat ederseniz tatmanız gereken lezzetler arasındaysa polenta, lezzetli tavuk yemeği racitura ve erişte çorbası zama bulunuyor. Cazibe noktaları, lezzetli yemekler ve farklı bir kültürün izleriyle dolu bir yolculuk için Moldova’ya uçak biletleri yılbaşına dek dönem için 2.130 TL’den başlıyor.

Azerbaycan

Çipli T.C. kimlik kartı ile ziyaret edilebilen ülkelerden Azerbaycan’da vizesiz 90 güne kadar kalınabiliyor. Azerbaycan’ın en çok ziyaret edilen şehirleri Bakü ve Gence, ülke mutfağının lezzetli yemeklerinin sunulduğu restoranlarıyla, keyif veren parkları ve meydanlarıyla, müze, tiyatro salonu ve konser alanlarıyla sıkılmadan günlerce kalınabilecek yerler. Başkent Bakü’nün eski yerleşimi ‘İçeri Şehir’ UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 30 güne kadar ziyaretlerinde çipli kimlik kartlarıyla giriş yapabildiği Kuzey Kıbrıs, yıl bitmeden keyif dolu bir tatil yapabilmek için ideal bir rota. Turizm ülkesi Kuzey Kıbrıs, sosyal hayatı, tarihi, kültürü ve yemekleriyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Hafta sonu tatillerinde olduğu kadar uzun süreli tatiller için de eşsiz bir rota olan Kıbrıs’ta tarihi bölge Bellapais’in yanı sıra Girne Kalesi ve Selimiye Camii görülebilir.

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