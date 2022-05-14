Dolar ve altınla ilgili öngörüleri gündem olan isimden olay sözler! Bu daha başlangıç, asıl bomba...

Dolar ve altınla ilgili öngörüleri gündem olan Necmettin Batırel, yine bomba bir yazıya imza attı. Batırel, "Mayısta enflasyonun beli kırılacak" dediğini hatırlatarak, "Pazardan ilk sonuçlar geldi, sebze ve meyve fiyatlarında düşüş başladı. Patlıcan 9, kabak 7, salatalık 6, domates 8 liraya geriledi... Bu daha başlangıç, asıl bomba ay sonunda patlayacak. Canavar can çekişiyor. Toprağı bol olsun" ifadelerini kullandı. İşte Türkiye gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"Dünyanın en kolay işi çamur atmaktır!..

Geçersin bilgisayar başına kimi yıkmak istiyorsan, yağdırırsın hakaretleri, tepeden tırnağa çamura bularsın, yerden yere vurursun, söylediklerinin gerçekle ilgisinin olup olmaması hiç önemli değil. Önemli olan içindeki kini kusmak...

Yazılı ve görsel medya dünyasında bunlar sayılamayacak kadar çok. Hepsini çöpe atın. Dünyanın en zor işi doğruları bulup yazmaktır. Bakınız arılar gün doğar doğmaz 12 saat süreyle binlerce çiçeğe konarak nektar toplar. Bir kilo bal için 5,5 milyon çiçeği ziyaret eder. 3 ay çalışır. Arıların iki midesi vardır. Birincisinde bal yapar, ikincisinde hayatını sürdürür. İşçi arılar tüm hayatları boyunca bir çay kaşığı kadar bal yapar. İşte doğruları yazmak bu kadar zordur, ama karşılığında elde edilen baldan tatlıdır...

Bunları niye mi yazdım? Türkiye’de enflasyon yükseliyor diye bayram edenler var. Kurlar atağa kalktı diye zil takıp oynayanlar var. Yabancı yatırımcı hisse senedi satıp kaçıyor diye göbek atanlar var. Merkez Bankasının rezervleri eridi diye dans edenler var. Türkiye’nin risk primi tavana çıktı diye sevinç naraları atanlar var...

Olacak şey değil demeyin. Bunlarda ne utanma ne arlanma ne hayâ var!.. Kendi ülkesinin ekonomisi bozuluyor diye katıla katıla gülüyorlar...

Sanki kendileri o geminin içinde değil. Enflasyon sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu. ABD’de 40 yılın, Avrupa’da 30 yılın zirvesinde. Orada medya battık öldük edebiyatı yapmıyor. Dolar sadece Türk lirasında değil tüm para birimleri karşısında son 20 yılın zirvesinde. Yabancı yatırımcı sadece Türkiye’den çıkmıyor, Avrupa ve ABD borsalarındaki hisselerinden de resesyon (ekonomide daralma) korkusuyla yangından kaçar gibi kaçıyor. Endeksler son 5 yılın en düşük seviyesinde. Merkez Bankasının rezervleri erimedi arttı. Brüt döviz rezervleri, geçen hafta 621 milyon dolar artışla 66 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri, 174 milyon dolar artarak 41 milyar 641 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 794 milyon dolar artışla 107 milyar 659 milyon dolara yükseldi... Türkiye’nin risk primi neden yüksek biliyor musunuz? Uluslararası kredi kuruluşları geçen yıl rekor büyüme kaydeden Türkiye’nin önünü kesmek için notumuzu kasten yatırım yapılabilir ülke seviyesinin 5 kat altında tutuyorlar da ondan. Yabancılar bu yüzden pozisyon kapatıyor...

Akılları sıra bizi frenlediklerini zannediyorlar. Boşa kürek sallıyorlar. Heveslenmeyin zangoçlar çanınıza ot tıkanacak. Avrupa'da daralan sanayi üretimi mart ayında yıllık 9,6 artarak tek kelime ile parmak ısırttı. Krize giren ülkede fabrikalar tam kapasite ile çalışır mı? İhracat iklim endeksi nisanda 54,4 oldu. Bu ne demek? Türk ürünlerinde yurt dışı talep patlaması yaşanıyor demek. Türkiye’ye neden sipariş yağıyor. Çünkü düşük faiz yüksek kur nedeniyle fiyatlar çok ucuzladı, kaliteli ürünlerimiz resmen kapışılıyor. Günlük ihracatımız 2 milyar dolara ulaştı...

Mayısta enflasyonun beli kırılacak demiştim. Pazardan ilk sonuçlar geldi, sebze ve meyve fiyatlarında düşüş başladı. Patlıcan 9, kabak 7, salatalık 6, domates 8 liraya geriledi... Bu daha başlangıç, asıl bomba ay sonunda patlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, fiyatlardaki yükselişin belini de aynı şekilde yine biz kıracağız” demişti. Kırılıyor. Hazine enflasyona endeksli tahvil çıkarıyor. Canavar can çekişiyor. Toprağı bol olsun!.."