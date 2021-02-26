Dolar ve altınla ilgili çarpıcı tahmin! 'Sistem eninde sonunda çökecek'

Ekonomist Ali Ağaoğlu bu hafta Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarını 200 puan artırmasını ve dolar kurundaki hareketliliği değerlendirdi. Döviz kurlarında yaşanan son hareketliliği de ele alan Ağaoğlu, trend değişikliği olmadığını ve dolarda teknik olarak kritik noktaların oluştuğu uyarısı yaptı.

TL karşısında dolar ve euro, dün sert yükseldiği seviyelerden haftanın son gününe başladı. 7,40'ın üzerini test ettikten sonra 7,35'ten günü noktalayan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,43 seviyelerinde. Euro/TL ise yeniden 9 liranın üzerine çıktı. Kurlarda dün akşam yaşanan atakta ABD tahvil faizindeki ani yükseliş önemli rol oynuyor. Şubat başından yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi akşam dakikalar içinde 1,5 seviyesinden yüzde 1,6 seviyesine çıktı.

Merkez Bankası’nın hamlesini yorumlayan Ekonomist Ağaoğlu, “Piyasalara verdiği hem mesaj hem de aksiyon itibariyle sıkı para politikasının devamı niteliğinde bir karar. Tabii keşke bu tür kararlar daha derli toplu biçimde, diğer kararların içinde açıklansa. Faiz artırımına gerek olan bir noktada bulunduğumuzu düşünmüyorum. İndirmemiz de gerekmiyor, artırmamız da... Sadeleşmeyle ilgili bence en temel adım çoktan atıldı. Artık bir tane faizimiz var. Mesajımız net.

Kurdaki yükseliş bir düzeltme olarak görülebilir

Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına devam etme sinyali vermesine rağmen kurun neden arttığı sorununa yanıt veren Ağoğlu, “Biraz aşırı satılmıştı diyeyim. Özellikle 7.85-7.90 seviyelerinin aşağı kırılması sonrasındaki hareket 7.45’lere kadar geldi. Orada biraz dinlendi, sonra tekrar ikinci bir hamle geldi. Yabancı yatırımcılar Türkiye’deki hisse senetlerinden belki çıkıyor olabilirler ama tahvil ve mevduat tarafına geliş devam ediyor. Bu da tamamen sıkı para politikasının uzun süre korunacağı mesajının net olarak verilmesinden. Bir tür kâr realizasyonlu bir düzeltme olarak görüyorum piyasalarda yaşanan durumu. Hatta bunun da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. 7.35-7.45’e kadar bu hareket devam edebilir. Bu bölge de çok sağlıklı bir düzeltmedir. Tedirgin olmaya gerek yok. En azından yeni söylemler gelmezse” ifadelerini kullandı.

Dolar kurundaki kritik noktalara da dikkat çeken Ağaoğlu şöyle devam etti:

“Kur tarafında birincisi 7.29-7.32 bandı teknik olarak kritik. Aşılır ise bir sonraki aşama 7.54-7.64 bandına kadar gider. Bu da son derece sağlıklı bir harekettir. Dövizimi satamadım diyenler için bir fırsat olabilir. İhracatçılar için endişe verici ortam biraz daha azalır. İthalatçıların kendilerini hedge etmeleri için bir takım işler yapmaları ve zaman gelmiş gibi görünüyor. Yatay dönse bile bilanço rakamlarında çok fazla hasar görmek istemeyenler için uygun seviyeler ama burada alacağız mı satacağız mı dersen, illa almanız gerekiyorsa bir miktar alınabilir. Ama bir tasarruf ya da yatırım alternatifi olarak değil, normal iş dünyasının ihtiyaçları için konuşuyorum. Satmak isteyenler için de bir miktar daha beklenebilir yani 7.32 görülebilir, 7.54-7.64 bandına kadar da bir düzeltme olursa çok hasar verici, üzücü bir şey olmaz. Hatta Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ortamında yeni döviz girişlerini de tetikleyebilir, DTH’larda da bir miktar bozulmayı getirebilir”

İç ve dış politik gelişmelerin etkisi

İç ve dış politik gelişmelerin iki yönlü hareketlere yol açabileceğinin unutulmaması gerektiğini de belirten Ağaoğlu, NATO Zirvesi, Martta AB zirvesi, olası yaptırım kararları... Yanı sıra dış borç ödemelerimiz var martta, onların da kur üzerinde bir miktar yukarı yönlü etkileri olur. Büyük bir trend değişikliği şimdilik görmüyorum ama bu dediğim seviyelerin üzerine çıkması durumunda yeniden bir trend değişikliği olup olmadığını da konuşacak vaktimiz olur” şeklinde konuştu.

Borsa İstanbul'da kritik eşik 1505

Kolay ulaşılabilir fonlama ve kolay ulaşılabilir alım-satım imkanı, ikisi bir araya geldiğinde neyi bulursanız alırsanız para kazanıyorsunuz. Bu demektir ki, 'burası bir zamanlar dutluktu' noktasına gelmişiz. Düzeltmeler sağlıklıdır. Ama tek yönlü yükselişler ve tek yönlü düşüşler hiçbir zaman sağlıklı değildir. Ya aşırı korku vardır işin içinde ya da aşırı aç gözlülük vardır. Her ikisi de törpülenir zaman içinde, normalleşirler. Onun için orada bir kırıldı, döküldü, patladı, çatladı noktası biraz abartılı olmakla birlikte piyasaların sağlıklı düzeltmelere ihtiyacı var. Her iki tarafta da bir düzeltmenin gelmesini doğrusunu istersen ben de bekliyorum. ABD hisse senetlerine yapmış olduğum teknik analizlerde yavaş yavaş yorulma ve bir düzeltme ihtiyacı ortaya çıkmış diye görüyorum. Bizim borsa için de 1505 BİST100 endeksi için kritik eşik. Aşağı kırılacak olursa ki şu andaki görüntü yüksek olduğunu söylüyor bana. Kırılacak olursa 1400’lere kadar devam edecek biraz sert bir düşüş yaşanabilir.

Dolar için yeni ipucu

Doların değer kazandığı bir döneme girilip girilmediği sorusunu da yanıtlayan Ağaoğlu, “Daha net değil ama bu ABD on yıllıkları bir ipucu veriyor. Şu anda 1.36’larda. 1.45-1.50’lere kadar hareket bekliyorum. 1.2150 kritik bir eşik. Eğer orası kırılacak olursa 1.2350 ve 1.2550 iki teknik seviye var. Büyük ihtimalle 1.2550 son nokta olacak eğer giderse. Oradan itibaren tüm majör düzeltmelerin geleceğini düşünüyorum. O zamana kadar piyasaya oynamaya ve kendi içinde hareket etmeye devam eder ama oyun değiştirici kadar büyük bir hareket olur, Euro buna dayanamaz. Hem bu seviyeleri hak etmediği için hem Avrupa ekonomisinin bunda çok canı yanacağı için…” dedi.

"Eninde sonunda sistem çökmeye mahkum"

Altında kripto paralar hikayesine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Ekonomis Ağaoğlu, “İnsanların evde kalması inanılmaz bir şekilde işlem hacimlerini artırdı. Biraz can sıkıntısı, biraz merak, biraz heyecan, biraz da herkesin bunu konuşmaya başlamasıyla kripto paralara olan ilgi artınca altın ve değerli metaller üzerinden bir miktar para çıkıp bu kripto para bölgesine girmiş gibi görünüyor. Geçenlerde bir kebapçıda Bitcoin kaç para olur? gibi bir muhabbetin videosu geldi. Herkesin kazandığı bir sistem mümkün değil. Titan gibi bir şey bu. Hep daha fazla insan bu işin içine girmeli ki ilk girenler para kazanabilsinler. Ama eninde sonunda bütün sistem çökmeye mahkum” ifadelerini kullandı.

Altında 2 bin dolarları konuşmak için çok erken

Altına yeniden bir yönelme olup olmayacağını da değerlendiren Ağaoğlu, “1865 seviyesini aşmadan 2000 dolarları konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Daha aşağı gider mi? Esas sorun orada… Eğer 1860’tan sonra bir kırılma olursa 1690’lara kadar giden bir hareket bizi bekliyor olabilir. Şimdi burası kritik bir seviye, 1690. Eğer orası da kırılırsa 1650 artık resmin içine girmiş demektir. 1760 seviyesi aşağı yönlü kırılacak olursa” dedi.