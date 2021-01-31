Dolar ve altını almalı mı, satmalı mı? Çarpıcı tahmin geldi

Piyasalar 2021’e olumlu başladı ancak son hafta sert dalgalanma yaşadı. Dolar kurunda ise 7,20 ve 7,50 bandı içerisindeki hareket sürüyor. Peki dolar kurunda daha alt seviyeler görülür mü? İşte dikkat çeken dolar tahmini...

Piyasalar ocak ayına güçlü başladı. Borsadaki satışların düzeltme niteliğinde kalabilmesi finansal veriler ve TCMB’nin adımlarına bağlı. Ayın son haftasında oldukça volatil bir görünüm sergilendi. Borsada ekim ayından bu yana en kötü performans gözlenirken BIST 100 Endeksi 50 günlük ortalamasını test etti.

Aynı şekilde haftalık bazda da sekiz haftalık ortalamalara geriledi. Endeksin haftalık verileri zirve dönüşlerinde iki ya da üç hafta düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. Sonrasındaysa hızlı toparlanma gerçekleşmemişse gelinen seviyelerde bir süre yatay hareket gündeme geliyor. Ocak ayında borsa yüzde 0,22 oranında değer kaybetti.

Değer kaybı

Dolar kuru 7,43 TL’den başladığı ayı 7,31’den tamamladı. Yüzde 1,56 değer kaybetti. Euro’daki değer kaybı yüzde 3 oldu. Altının onsu 1.892 dolardan başladığı ocak ayını 1.865 dolardan tamamladı ve yüzde 1,46 değer kaybetti.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş imzalı habere göre, gümüşün onsu ise 26 dolardan 26,48 dolara yükseldi ve yüzde 1,85 değerlendi. Borsada ise hisse bazında güçlü hareketler görülüyor.

Endeks son üç haftadır kademeli artan bir satış baskısı altında. Buna göre üç olasılık öne çıkıyor. Endeks; 1) Bu hafta 1.510’u aşabilir ve yeniden yükselen trendine döner. 2) 1.510 seviyesini aşamaz ve yatay hareket eder. Bu halde güç toplar.

3) Geri çekilir, 1.438 seviyesinin altına kayar ve 100 günlük ortalaması 1.345 test edilir. Ancak 1.345 seviyesi aşağı kırılmadıkça her geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilir.

Enflasyon ve hedefler

Türkiye’de para piyasaları için önemli gelişmelerden biri de TCMB’nin gerçekleştirdiği 2021’in ilk Enflasyon Raporu sunumu oldu. Enflasyon raporunda 2021 ve 2022 tahminleri yüzde 9,4 ve yüzde 7 seviyelerinde korunurken, orta vadeli hedef ise yüzde 5 seviyesinde.

TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın sıkı para politikası duruşuna her toplantıda vurgu yapması, ihtiyatlı duruşu hedeflere ulaşılmadaki kararlılık konusunda umut verici.

Gümüşte yön yukarı

Gümüş bu yılın favori emtiaları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı 26,48 dolardan tamamladı. 29’lu seviyelerin aşılması ile yükselişin ivme kazandığı görülebilir. Yıl içerisinde yükseliş eğilimini sürdürmesi beklenmeli.

Spekülatif hisselere dikkat

Sosyal ağ üzerinden gruplar oluşturulması ve özellikle de küçük hisselerde manipülatif hareketlere yol açılması Türkiye kadar global piyasalarda da sorun yaratıyor. Bu durum bireysel yatırımcıların olası mağduriyet riskini artırıyor.

Aşırı oynaklığın yaşandığı hisse senetlerindeki hareketler ve bunlara ilişkin düzenleme ihtimali, teşvik paketlerine ilişkin belirsizlik yaşanması ve likidite problemleri global piyasalardaki ana gündem başlıkları olarak ortaya çıkıyor.

Aynı şekilde ABD borsasında GameStop hisselerindeki aşırı oynaklık ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Çin kaynaklı likidite sorunu ve ABD’nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlenmesinde etkili oluyor.

Dolar kurunda 7.20 görülür mü?

Dolar kurunda 7,20 ve 7,50 bandı içerisindeki hareket sürüyor. Kısa vadede 7,50 önemli. Bu seviyenin altındaki seyir yeniden 7,24; 6,80 ve 6,50’yi gündemde tutuyor. 7,50 aşılmadıkça TL varlıklar için ilginin sürdüğü gözlenecek.

7,50’nin aşılması yükseliş yönündeki beklentiyi güçlendirecek. TL’ye yönelik olumlu değerlendirmeler devam ediyor. Kurumlar değerlendirmelerinde Merkez Bankasının adımlarını izlediklerini belirtiyor.

Kur için de yıllık 7 TL seviyesindeki hedef fiyatlarını koruyorlar. Bununla birlikte temkinli yaklaşanlar da var. Deutsche Bank: Türkiye’de bazı değişikliklerin olduğunu görüyoruz ve bu ileride çok ilgi çekici olabilir fakat şu an için değil.Faiz oranları ve kur tarafında biraz daha kesinlik görmek istiyoruz.” diyor.

İstikrarlı adımlar arttıkça etkilerinin de fiyatlar üzerinde kalıcı bir seyir izlediği gözlenebilecektir.