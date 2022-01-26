Dolar ve altında gözler Fed kararında!

ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını bugün 22:00’de açıklayacak. Faiz aralığının %0-%0,25 bandında bırakılması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell 22:30’da basın toplantısı düzenleyecek, soruları yanıtlayacak.

Fed’in bu toplantıda Mart ayında faiz artıracağına dair bir sinyal vermesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Asıl merak edilen ise Powell’ın 50 baz puanlık bir faiz artırımı konusunda bir işaret verip vermeyeceği.

Dolar hafta genelinde yatay bir seyir izlerken yeni güne de 13.47 liradan başladı.

Piyasaların merakla beklediği Fed kararı bugün saat 22.00'de açıklanacak. Analistler ve kurumlar bu sene Fed'den ağırlıklı olarak 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. Ancak ilk faiz artırımının bu toplantıda değil mart ayındaki toplantıda geleceği öngörülüyor.

Bugün faizde değişiklik beklenemezken verilecek mesajlar ve varlık alım programına dair açıklamalar piyasanın seyrinde etkili olabilir.

Altın fiyatlarında risk fiyatlanıyor

Fed’in faiz artırımı programına ilişkin beklenen açıklamaların gelmesi ihtimali altın üzerinde bir süre baskı oluşturmuştu. Ons altın fiyatları dengesiz seyre yönelmişti. Son bir aydır ons altın fiyatlar 1800 doların üzerinde kalma gayretini sürdürüyor. Piyasa uzmanları Fed’in faiz artırma ihtimalini altının çoktan fiyatladığını bundan dolayı da geri çekilmelerin sert olmayacağını belirtiyorlar. Nitekim altın fiyatları izlendiğinde de bu durum kısmen de olsa gerçekleşmiş gibi duruyor.

Altın için rekor beklentisi

Heraeus Precious Metals, 2021 yılında ons altın fiyatlarının 2028 dolar ile tarihi yüksek seviyeye ulaştığını ve bu seviyeyi 2022 yılında yeniden test edebileceğini açıkladı.

Faiz artırımlarının değerli metaller için negatif etki yaratabileceğini ancak ABD’de faizlerin yavaş hızda artırılmasını beklediklerini belirten Heraeus, faiz artırımlarından sonra da reel getirinin sıfırın altında olacağını ve bunun da altın fiyatlarına destek sağlayacağını açıkladı. 2022 yılı için ise ons altın fiyatlarının 1700-2120 dolar arasında olabileceğine değindi. Ons altın ise güne 1847 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1846 dolar, en yüksek de 1850 dolar seviyesini gördü. Gram Altın tarafında ise yatay hareket hakim durumda. Gram altın güne 798.4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 798.4 lira, en yüksek de 804.5 lira seviyesini gördü.

FED kararı öncesi bilinmesi gerekenler

Teşviklerin geri çekilmesinde Şubat beklentisi

Standard Chartered’a göre Fed varlık alımlarının azaltımını Şubat ayında tamamlayabilir. Kurumun G-10 FX Araştırmaları Direktörü Steven Englander, “Bu, karar metninde şahin görünebilir, ancak Powell varlık alım azaltımında biraz daha hızlı giderek faizlerde biraz daha yavaş ilerleyebileceklerini umduklarını söylerse, o zaman piyasa dostu olur” değerlendirmesini yaptı.

Bununla birlikte kurumun baz senaryosu hala varlık alımları azaltımının mart ayında tamamlanması yönünde. Englander, “Powell, FOMC’nin enflasyonu rayına oturtmaya kararlı olduğunu ve hala bir miktar niceliksel sıkılaşma ile birlikte birkaç artışın yeterli olacağına dair umutlu olduğunu söylerse, bu piyasa fiyatlandırması için güvercin etki yaratır” dedi. Kurum bu yıl sadece iki faiz artırımı öngörüyor.

Tahvil piyasaları nasıl tepki verecek?

Bazı stratejistlere göre, geçen hafta ABD hisse senedi piyasalarında yaşanan satış dalgası süresince yüksek faiz bekleyen yatırımcıların pozisyon kapatması, tahvil piyasalarının bugünkü Fed açıklamalarına daha makul bir tepki verebileceğine işaret ediyor.

JPMorgan Chase & Co.’nun müşterileri ile gerçekleştirdiği ve dün yayımladığı haftalık anket de tahvil pozisyonlarında ‘kısa’dan ‘nötr’e geçiş olduğuna işaret etti. Buna göre tüm müşterilerin tahvil kısa pozisyonları 7 yüzde puan düşerken, uzun pozisyonlar değişmedi. Aktif müşteri kısa pozisyonları da 12 yüzde puan geriledi ve yine uzun pozisyonlar aynı kaldı.

Citi stratejistleri Bill O’Donnell ve Ed Acton, “Hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalar, bu yılın ilk birkaç haftasında ABD tahvillerinde oluşan ve aşırıya kaçmış durumda olan taktiksel açık pozisyon tabanını temizlemek için yeterli oldu” değerlendirmesini yaptı.

Stratejistler, piyasanın bugünkü Fed açıklamasına “uzun zamandır ilk kez” dengeli bir zeminde gidiyor gibi göründüğüne işaret etti. Açık pozisyona ilişkin CME Group Inc. verileri de - yatırımcıların pozisyon sahibi olduğu sözleşmelerin sayısı - geçen hafta ABD Hazine tahvili vadeli işlemlerinde fiyatlar yükseldikçe kısa pozisyonların kapatıldığı görüşüyle uyumlu olarak keskin düşüşler gösteriyor.

Bununla birlikte DBS Bank Ltd Stratejisti Eugene Leow’a göre yatırımcılar ABD enflasyonunun artışı karşısında gergin olduğu için, riskler getiri eğrisinin yakın tarafında daha yukarı yönlü olmaya devam ediyor.