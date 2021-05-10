Dolar ve altına ilişkin çarpıcı tahmin! O toplantıyı işaret etti: Zirveyi görebilir

Altın, beklentinin altında gelen ABD istihdam verisiyle yükseldikten sonra yeni haftaya yatay bir seyirle başlarken, gram altın dolar/TL'deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki hareketi takip etti.

Altın fiyatları, beklenenin bir hayli altında gelen ABD istihdam verisi sonrasında yeni haftaya üç ayın zirvesine yakın bir seviyede yatay seyirle başladı. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki hareketi takip ediyor.

ABD Tarım dışı istihdam verisi Nisan ayında 266 bin olarak gerçekleşirken piyasanın beklentisi istihdamın 1 milyon artacağı yönündeydi. İşsizlik oranı ise 2020'nin Nisan ayından sonra ilk defa yükseliş kaydederek yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD Hazine tahvili faizi açıklanan veri sonrasında yüzde 1,48 seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselerek pazartesi günü yüzde 1,48 seviyesinde bulunuyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi de yeni haftaya yüzde 0,1 yükselişle başladı.

Ons altın fiyatı

Ons altın geçen haftaya 1.770 dolar civarında başladıkta sonra hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyretmişti. Perşembe günü 1.800 doların üzerine çıkan ons altın, cuma günü açıklanan istihdam verisi sonrasında 1.840 dolar seviyesine kadar tırmanmıştı.

Ons altın, geçen haftayı son 6 ayın en iyi performansıyla kapattıktan sonra yeni haftaya 1.834 dolar civarında yatay bir seyirle başladı.

Gram altın fiyatı

Geçen haftaya 470 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL’deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyri dengelemesiyle yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden gram altın, 488 TL ile 2021’in zirvesine ulaşmıştı.

Gram altın, geçen haftayı 15 TL’ye yakı yükselişle kapattıktan sonra yeni haftaya 486 TL’de yatay bir seyirle başladı.

Dolar fiyatları

Güne 8,2362 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla 8,2552 liradan işlem görüyor.

Oktay Teknik Analiz tarafından altın ve dolara ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

Altın için yapılan analizde, "Ons altının gram altına yansıması biraz düşük oluyor. Bunun nedeni dolar/TL’deki gevşemeden kaynaklı oluyor. Ons altında tekrardan 2 bin doların üzerinde çıkarsa dolar/TL sınırlı kaldığında gram altında 500 lirayı görebiliriz. Gram altın düşüş trendini tamamladıktan sonra 488 liralara çıktı. Ons altında ana direnç 2058’tir. Daha önce gördüğü zirveyi görebilir. Gram altında şayet 558 görülürse bunu ons tarafında görürüz" dedi.

Oktay Teknik Analiz'in dolar yorumunda ise, "Türkiye’nin risk primi azalıyor. Bu da dolara olumlu yaklaşacaktır. 8.13 seviyelerini test edecektir. Kısa vadede 8.45’i geçmesini beklemiyorum. Kısa vade dediğimiz bir sonraki Merkez Bankası Toplantısı’nı kastediyorum. Faiz indirimi zor duruyor. Sabit kalmaya devam edecek. Eylül’den önce yeni bir faiz indirimi dolarda bir artış meydana getirecektir" tahminleri yapıldı.