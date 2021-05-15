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Ekonomi Dolar ve altın neden bu kadar yükseldi? İşte nedeni...
Ekonomi

Dolar ve altın neden bu kadar yükseldi? İşte nedeni...

Piyasalar kapalı olmasına rağmen dolar ve altındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Piyasa uzmanları altındaki bu denli yükselişin nedenini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 12:36:00 -
Dolar ve altın neden bu kadar yükseldi? İşte nedeni...

Hafta içinde yurt içi piyasalarda Ramazan Bayramı dolayısıyla 2,5 gün işlem gerçekleştirilirken dolar ve altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Dolar/TL ise haftalık bazda yüzde 2,6 değer kazancıyla 8,4558 seviyesine yükselirken analistler, küresel enflasyon endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık faizindeki artışın söz konusu yükselişte etkili olduğunu bildirdi.

Bu hafta yatırımcıların odağında ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve emtia fiyatlarının seyri bulunurken analistler, artan enflasyon endişeleriyle haftanın ilk yarısında küresel pay piyasalarının satıcılı seyretmesine karşın, haftanın ikinci yarısında kayıpların kısmen telafi edildiğini aktardı.

ABD'de TÜFE nisanda yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana en güçlü yükselişini kaydederken, piyasa beklentileri de açıklanan verinin oldukça gerisinde kaldı.

TÜFE verisinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,70'le 12 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, tahvil faizleri haftanın kalan bölümünde kazançlarının bir kısmını geri verdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 6 baz puan yükselişle yüzde 1,64'ten tamamladı. Küresel bazda enflasyon endişelerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bakırın libre fiyatı hafta içinde 4,87 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve beş haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftalık bazda yüzde 0,9 kayıpla 4,64 dolara geriledi.

Altın fiyatları neden yükseldi?

Altının ons fiyatı ise yükselen tahvil faizlerine karşın enflasyonist endişelerle yükseliş eğiliminde seyrederek haftalık bazda yüzde 0,7 değer kazancıyla 1.843 dolara yükseldi.

Yurt içi piyasalar bayram haftasında yatay seyretti

Hafta içinde yurt içi piyasalarda Ramazan Bayramı dolayısıyla 2,5 gün işlem gerçekleştirilirken, yatırımcıların odağında sanayi üretimi ve ödemeler dengesi istatistikleri bulunuyordu.

Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ödemeler dengesi istatistiklerine göre Türkiye'nin cari açığı martta 3,3 milyar dolar olurken analistler, beklentilerden iyi gelen veride artan ihracat rakamlarının önemli rol oynadığını aktardı.

Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi yatay bir seyir izleyerek haftayı 1.441,33 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 puanın önemli direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Dolar/TL ise haftalık bazda yüzde 2,6 değer kazancıyla 8,4558 seviyesine yükselirken analistler, küresel enflasyon endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık faizindeki artışın söz konusu yükselişte etkili olduğunu bildirdi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi, bütçe dengesi ve cuma Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Borsa İstanbul'da 19 Mayıs Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

 

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