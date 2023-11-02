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Ekonomi Dolar ve altın için her tahmini tutan Altın uzmanı Hatice Kolçak'tan şok eden tahmin! Gram altın uyarısı: 3 bin TL olacak dedi!
Ekonomi

Dolar ve altın için her tahmini tutan Altın uzmanı Hatice Kolçak'tan şok eden tahmin! Gram altın uyarısı: 3 bin TL olacak dedi!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 22:10:00 - 2023-11-02 22:14:21
Dolar ve altın için her tahmini tutan Altın uzmanı Hatice Kolçak'tan şok eden tahmin! Gram altın uyarısı: 3 bin TL olacak dedi!

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak bu kez ezber bozdu ve son günlerde yükselişe geçen gram altınla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu. Altına ilişkin yaptığı altın tahminleri

Ortadoğu'da patlak veren İsrail zulmü sonrası yükselişe geçen altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ne kadar olacak? Altın fiyatları hakkında uzman yorumları ne? Altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, çok yakın zamanda gram altının 3 bin TL olacağını açıkladı. Peki gram altın ne zaman 3 bin TL olacak?

Son dönemde büyük artış gösteren ve son yılların en yükek kar aralığını yakalayan altın fiyatlarında son durum ne? Uzman isim Hatice Kolçak altın fiyatlarının geleceği hakkında çok kritik açıklamalarda bulundu. Kolçak, altının önümüzdeki günlerde 2.500 TL seviyesine dayanacağını söyledi. Bu tahminin, Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar ve doların yükselişi gibi faktörlere dayandığını ifade etti.

"GRAM ALTIN 3 BİN TL'Yİ AŞABİLİR"

Dolar kuru ile gram altın fiyatları arasındaki ilişkiye dikakt çeken Hatice Kolçak, doların gelecek yıl 36, TL seviyesine çıkması durumunda gram altının alev alacağını ve 2.765 TL'ye kadar yükseleceğini ifade etti. Öte yandan dünya piyasalarında belirleyici bir rol oynayan ons fiyatının, gram altın fiyatlarını etkilediğini vurgulayarak, ons fiyatının 2 bin doları geçmesi halinde gram altının 3 bin TL'yi aşabileceğini aktardı.

2 KASIM ALTIN FİYATLARI

Peki 2 Kasım perşembe günü altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi, düştü mü? Son dakika güncel altın fiyatları...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gram altın

Alış: 1.812,41
Satış: 1.812,67

Çeyrek altın

Alış: 2.998,00
Satış: 3.029,00

Yarım altın

Alış: 6.015,00
Satış: 6.059,00

Tam altın

Alış: 11.821,60
Satış: 11.821,60

Cumhuriyet altını

Alış: 11.992,00
Satış: 12.065,00

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