Dolar ve altın fiyatları! Altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya yükseldi! Dolar ne kadar oldu? Altın kaç lira?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İsrail-Filistin savaşının yanında İran-İsrail gerilimi sonrası yön bulmaya çalışan anlık altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Yerel seçimin ardından canlı altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dolar ve altının ons fiyatında yaşanan yükseliş ve FED'in faiz indirimine gidecek olması gram altın, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatlarını hareketlendirdi. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 465 bin 100 lirayı, en yüksek 2 milyon 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,9 artışla 2 milyon 475 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 321 milyon 210 bin 753,64 lira, işlem miktarı ise 944,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 374 milyon 566 bin 936,18 lira olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?



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İslam Memiş'in değerlendirmeleri, FED faiz kararlarının altın fiyatları üzerindeki etkilerini ve yatırımcılar için oluşan potansiyel fırsatları gözler önüne seriyor. Özellikle destek seviyelerinin sıkı takibi, kısa ve orta vadede yatırım stratejilerini belirleyici bir rol oynayabilir.

FED'in son faiz kararının ardından İslam Memiş, altın piyasasındaki güncel durumu ve önemli destek seviyelerini analiz ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladı. Ons altın tarafında biraz toparlanma var. Takip ettiğimiz bant aralığı ise 2280-2380 dolar.

Şu anda bir kilogram altın 75 bin 700 dolar ediyor. Burası ons altınla birlikte hareket etmeye devam ediyor. Ons altında bir gerileme olunca tekrar 74.500 dolar seviyesini görme ihtimalimiz kuvvetli.Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gidiyorsa gram altın da oraya gidecektir. Şu anda riske atmamak için altın yüzde 50 alım fırsatı sunuyor.

Diğer yüzde 50 ihtimal ise ons altında 2260-2280 dolara kadar bir gerileme olursa dolar üzerinden altın almak ucuz olacaktır."

10 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Mayıs Cuma 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?)

ABD Doları: 32,26 (Alış) - 32,27 (Satış)

EURO: 34,79 (Alış) - 34,80 (Satış)

STERLİN: 39,99 (Alış) - 40,19 (Satış)

1 DOLAR = 32,27 TL

Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

10 Mayıs Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.456,50

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.995,00

Yarım altın satış: 8.082,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.915,00

Tam altın satış: 16.090,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.297,00

Cumhuriyet altını satış: 16.307,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.345,00

Ata altın satış: 16.522,00

Gram altın satış: 2.456,86

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.985,00

Çeyrek altın satış: 4.041,00