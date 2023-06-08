  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar talimatı verildi iddiası
Ekonomi

Dolar talimatı verildi iddiası

Yeniakit Publisher
2023-06-08 21:47:00 -
Dolar talimatı verildi iddiası

TL karşısında bir gecede yüzde 7'den fazla değer kazanan dolar, 21 lira seviyelerinden 23,46'ya kadar çıkarak rekor tazeledi. ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu bankalarına döviz satışını durdurma talimatını geri çektiğini iddia etti.

TL'nin bir gece 2 lira yükselerek 23 lira seviyelerine çıkmasının ardından kurun 25 liraları göreceği söyleniyordu. Ancak 23,46 ile rekor kıran dolar, 23,20 seviyelerinde sabitlendi. Herkes dolardaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, ABD merkezli finans ajansı Bloomberg yükselişin durma nedenini kaleme aldı.

Kamu bankaları yeniden devrede

Bloomberg'den Kerim Karakaya, Çağan Koç ve Beril Akman'ın "Sert düşüşün ardından Türk kamu bankaları TL'yi savunmaya geri döndü" başlıklı haberine göre, dolar kurundaki artışı frenlemek üzere bugün kamu bankaları tekrar devreye girdi. Dün, Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarının Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinden döviz satarak kura müdahale etmesi uygulamasına ara vermiş, ancak kurdaki artışın yüzde 6'yı aşması üzerine tekrar müdahale başlamıştı.

Normalleşme sinyali olarak algılandı

Uygulamanın geçici olarak da olsa askıya alınması ve dolar kurunun artması, yabancı yatırımcılar tarafından "normalleşme sinyali" olarak algılanmıştı. Bugün, kamu bankalarının tekrar devreye girmesinin etkisiyle kurda yükseliş sınırlı kaldı ve dün 23,17'yi gören kur bugün 14.38 itibarıyla 23,37 seviyesinde bulunuyor.

Risk primi yükseldi

Kamu bankalarının bugün tekrar kura müdahale politikasına dönmesiyle Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) de tekrar yükselişe geçti ve dün 483 baz puan iken bugün 516 baz puana yükseldi. Böylece CDS haziran ayında ilk kez yükselmiş oldu.

Brent petrol fiyatları şu anda 76,96 Dolar! Araç sahipleri: akaryakıt (fiyatları) sektörünü etkiledi zam geldi
Brent petrol fiyatları şu anda 76,96 Dolar! Araç sahipleri: akaryakıt (fiyatları) sektörünü etkiledi zam geldi

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Brent petrol fiyatları şu anda 76,96 Dolar! Araç sahipleri: akaryakıt (fiyatları) sektörünü etkiledi zam geldi

Gram altın için tahmini tutan İslam Memiş son tahminini ilan etti, uyardı: Dolar ve altında tarihi rekor var mı?
Gram altın için tahmini tutan İslam Memiş son tahminini ilan etti, uyardı: Dolar ve altında tarihi rekor var mı?

Ekonomi

Gram altın için tahmini tutan İslam Memiş son tahminini ilan etti, uyardı: Dolar ve altında tarihi rekor var mı?

Necmettin Batırel dolardaki yükselişin nedenini açıkladı
Necmettin Batırel dolardaki yükselişin nedenini açıkladı

Ekonomi

Necmettin Batırel dolardaki yükselişin nedenini açıkladı

SEC Başkanı Gary Gensler iflas etti dedi, Binance'i İflas eden dev şirkete benzetti! İflası sadece dolar kuru değil
SEC Başkanı Gary Gensler iflas etti dedi, Binance'i İflas eden dev şirkete benzetti! İflası sadece dolar kuru değil

Ekonomi

SEC Başkanı Gary Gensler iflas etti dedi, Binance'i İflas eden dev şirkete benzetti! İflası sadece dolar kuru değil

Eski bakan 500 dolar vurgusu yapıyordu! Dolar fırlayınca asgari ücrette rakam değişti, işte son rakam...
Eski bakan 500 dolar vurgusu yapıyordu! Dolar fırlayınca asgari ücrette rakam değişti, işte son rakam...

Ekonomi

Eski bakan 500 dolar vurgusu yapıyordu! Dolar fırlayınca asgari ücrette rakam değişti, işte son rakam...

Altın, dolar artarken Ramazan Kurtoğlu'ndan flaş çıkış: Kuzuların sessizliği oldu, bu tamir edilmezse yıkılır
Altın, dolar artarken Ramazan Kurtoğlu'ndan flaş çıkış: Kuzuların sessizliği oldu, bu tamir edilmezse yıkılır

Ekonomi

Altın, dolar artarken Ramazan Kurtoğlu'ndan flaş çıkış: Kuzuların sessizliği oldu, bu tamir edilmezse yıkılır

Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 177 milyar doları buldu
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 177 milyar doları buldu

Dünya

Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 177 milyar doları buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23