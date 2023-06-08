Dolar talimatı verildi iddiası
TL karşısında bir gecede yüzde 7'den fazla değer kazanan dolar, 21 lira seviyelerinden 23,46'ya kadar çıkarak rekor tazeledi. ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu bankalarına döviz satışını durdurma talimatını geri çektiğini iddia etti.
TL'nin bir gece 2 lira yükselerek 23 lira seviyelerine çıkmasının ardından kurun 25 liraları göreceği söyleniyordu. Ancak 23,46 ile rekor kıran dolar, 23,20 seviyelerinde sabitlendi. Herkes dolardaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, ABD merkezli finans ajansı Bloomberg yükselişin durma nedenini kaleme aldı.
Kamu bankaları yeniden devrede
Bloomberg'den Kerim Karakaya, Çağan Koç ve Beril Akman'ın "Sert düşüşün ardından Türk kamu bankaları TL'yi savunmaya geri döndü" başlıklı haberine göre, dolar kurundaki artışı frenlemek üzere bugün kamu bankaları tekrar devreye girdi. Dün, Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarının Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinden döviz satarak kura müdahale etmesi uygulamasına ara vermiş, ancak kurdaki artışın yüzde 6'yı aşması üzerine tekrar müdahale başlamıştı.
Normalleşme sinyali olarak algılandı
Uygulamanın geçici olarak da olsa askıya alınması ve dolar kurunun artması, yabancı yatırımcılar tarafından "normalleşme sinyali" olarak algılanmıştı. Bugün, kamu bankalarının tekrar devreye girmesinin etkisiyle kurda yükseliş sınırlı kaldı ve dün 23,17'yi gören kur bugün 14.38 itibarıyla 23,37 seviyesinde bulunuyor.
Risk primi yükseldi
Kamu bankalarının bugün tekrar kura müdahale politikasına dönmesiyle Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) de tekrar yükselişe geçti ve dün 483 baz puan iken bugün 516 baz puana yükseldi. Böylece CDS haziran ayında ilk kez yükselmiş oldu.
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