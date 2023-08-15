Dolar tahminleri ile tanınan Necmettin Batırel tarih verdi: İpler kopacak, orada parası olanlar dağılacak

Ekonomist Necmettin Batırel, yeni ekonomi politikasının iyi işlediğini ve güzel sonuçlar elde edileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Necmettin Batırel, "İpler kopacak. Kur korumalı hesaplar çorap söküğü gibi dağılacak. Türk Lirası gerçek değerine kavuşacak" dedi.

İşte Batırel'in o sözleri:

Ödemeler dengesi, ülkenin genel döviz gelir gider hesabını gösterir. Bilançoda yer alan döviz gelir gideri arasında fark varsa, bu açık döviz rezervinden karşılanır. Fazla varsa döviz rezervine eklenir. Ödemeler bilançosu iki bölümden oluşur. Birinci bölüme, "cari işlemler dengesi denir. Bu bölümde ülkenin olağan döviz gelir giderleri yer alır. Döviz gelirleri ihracat, turizm geliri, işçi dövizi, navlun - sigorta - bankacılık gelirleridir.. döviz giderleri, ithalat, turizm ve nakliye harcamalarıdır. Ödemeler bilançosunun ikinci bölümüne "sermaye hareketleri bilançosu" adı verilir. Sermaye hareketleri yabancıların hisse senedi, tahvil satın almak için getirdikleri / götürdükleri dövizdir. Yabancı ülkelerden giren çıkan kısa veya uzun vadeli kredilerin anaparasıdır. Seçim sonrası dış denge hızla düzeliyor. Nisan ve Mayıs’ta kaybedilen rezervin %45’i Haziran ayında geri kazanıldı. Cari denge Haziran ayında 700 milyon dolarla piyasanın 300 milyon dolarlık beklentisinden iki kat fazla verdi.

Altın ve enerji ticareti hariç denge ise 5,8 milyar dolar fazla ile 2022 Ekim ayından bugüne en iyi seviyeye yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında cari açık 60 milyar dolardan 56 milyar dolara geriliyor. Altın ve enerji ithalatını hariç tutarsanız 12 aylık fazla 42,2 milyar dolara tırmanmış durumda.. Özetle Haziran’da 700 milyon dolar cari fazla, 5,0 milyar dolar finansman ve 5,5 milyar dolarlık net hata noksan girişi ile toplam 11,2 milyar dolar rezerv girişi yaşandı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık rezerv artışı. Ödemeler dengesindeki iyileşme ile Merkez Bankasının toplam rezervleri Temmuz ayında 4,2 milyar dolar artıyor. Özetle brüt rezervlerimiz yedi ayda 120; 1 yıl sonra 200 milyar doları aşacak. Ondan sonra ne mi olacak? İpler kopacak. Kur korumalı hesaplar çorap söküğü gibi dağılacak. Türk Lirası gerçek değerine kavuşacak. Enflasyon paraşütsüz düşecek. Eğri oturun doğru konuşun: Hükümet sessiz sedasız en gerçekçi formülü buldu. “Arttır rezervi, kurtar ülkeyi”..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kısa süre önce yayımladığı Türk ekonomisinin mevcut politikalara devam ettiği takdirde kredi notunun yükseleceği değerlendirmesinin ardından İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays da aynı kervana katıldı. Yayınladığı gelişmekte olan piyasalar araştırma raporunda, Merkez Bankası seçimlerden bu yana brüt rezervlerini 17 milyar dolar artırdı. Rezervlerde 1 yıl içinde 14 milyar dolarlık daha ek iyileşme yaşanacak. BAE'den finansman akışları, beklediğimizden daha önden yüklemeli bir şekilde gelirse döviz rezervlerindeki iyileşme daha büyük olacaktır diyor. Ve ilk işaret geldi. Katar’ın en büyük kamu iştiraklerinden birisi olan Katar Posta İdaresi, Türk ürünlerini tüm dünyaya e-ticaret platformu üzerinden ulaştıran Turkish Souq’un (Türk çarşısının) yüzde 40 hissesini satın aldı.. Durun bu daha aysbergin görünen yüzü. Körfez sermayesi yeni adresi olan Türkiye’de milyarlarca dolarlık yeni satın almalara imza atacak. Çünkü Erdoğan’a güveniyorlar, inanıyorlar, destekliyorlar.