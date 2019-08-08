0553 313 94 23

Dolar söylemleri tepetaklak: Kriz tellalları yine boşa çıktı

İhracat, turizm ve yerli üretimde rekor üstüne rekor kırılırken, Türk lirası 4 ayın zirvesine çıktı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:05
Dolar söylemleri tepetaklak: Kriz tellalları yine boşa çıktı

Geçen yıl ağustostaki kur saldırısının ardından güçlü toparlanan Türkiye ekonomisi, ‘Türkiye batıyor’ yaygarası koparan kriz tellallarına rağmen dengelenme sürecini başarıyla sürdürüyor. Bu başarının en önemli göstergesi ilk yarı verileri oldu. Bu dönemde güven endeksleri yükselirken, turizm gelirleri rekor kırdı. Cari açık yüzde 63 geriledi. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen 21 milyon turistten, 12.6 milyar dolardan fazla gelir sağlandı. Turizm ve cari denge verileri, başarılı dengelenmenin en önemli göstergesi oldu. 
 
DOLARIN TAHTI SALLANIYOR 
 
Bu verilerden güç alan ve Merkez’in faiz kararının ardından yükselişe geçen Türk lirası da 4 ayın zirvesine çıktı. ‘Dolar alın’ diyen krizcilerin raporları tepetaklak oldu, dünyaca ünlü ekonomistlerden peş peşe, ‘TL alın’, ‘doların tahtı sallanıyor’ açıklamaları geldi. İlk rapor, ABD’li yatırım bankası JP Morgan’dan geldi. Kurumun baş ekonomisti, ‘doların hakimiyeti sona eriyor’ başlıklı yazısıyla yatırımcılarını uyardı. Doların, orta vadede değer kaybedeceğinin altını çizdi. 
 
TL ALAN KAZANACAK 
 
Diğer bir açıklamada Alman finans devi Deutsche Bank’tan geldi. Kurum, ‘TL alın’ çağrısı yaptı. Deutsche Bank, Türk lirasında boğa tutumuna devam ettiklerini, ayrıca TL – rand paritesindeki yükselme için daha çok alan bulunduğunu, bu nedenle TL alınması, rand satılması konusundaki hedeflerini de revize ederek 2.70’den 2.80’e çıkarttıklarını bildirdi. Banka, 2019’un üçüncü çeyreklik döneminde, Türkiye’nin cari fazla verebileceği, bu durumun kırılganlığı azaltacağı tahmininde bulundu. 
 
TÜRKİYE’YE GÜVENEN KAZANDI 
 
Geçtiğimiz günlerde son bir yıldaki gelişmeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımlara dikkati çekmişti: “Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi var. Türkiye'ye güvenen yatırımcı kazandı. Türkiye ekonomisi bu yıl pozitif büyüyecek. Yıl sonu hedefine yakınsayacak bir büyüme bekliyorum.” 
 
4.70'E GERİLEYEBİLİR
 
JP Morgan ve Deutsche Bank'tan sonra Fransız bankası Societe General de, müşterilerine doları satıp TL almalarını tavsiye etti. Societe General, kurun 4.70'e düşeceği tahmininde bulundu.  

KAYNAK:GÜNEŞ

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:05
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gebze’de Ağustos Meclisi Tamamlandı
    1. Gebze’de Ağustos Meclisi Tamamlandı
    2. Kadın meclis üyelerinden örnek davranış
    3. Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon..
    4. Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik..
    5. Trabzon'da kamyonetin çarptığı kadın..
    6. Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    7. Otobüs terminali bayrama hazırlandı
    8. Adana bayrama hazırlanıyor
    9. Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100..
    10. İçli köfteye şekil vermekte..
    11. Kedim neden benden kaçıyor?
    12. Kanserde gen haritası üzerinden tedavi
    13. Artvin’de Kurban Bayramı öncesi trafik..
    14. Başkan Akgün’ün yengesi son..
    15. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
    16. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
    17. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
    18. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
    19. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
    20. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
    21. Didim’de belediye beton santrali..
    22. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    23. Başkan Kılıç’tan Ülkü Ocaklarına..
    24. Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu Fırat..
    25. O kaymakam tayin oldu
    26. FETÖ hastanesi Bakanlığın emrinde
    27. Başkan Kocaman Ormanya’da
    28. Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki..
    29. Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde..
    30. Sanayiciler çiftçilerin elinde kalan..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek