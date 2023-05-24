Dolar sorununa karşı Goldman Sachs’tan dolar yorumu! Dolarda makas yeniden yüzde 5’in üzerinde

Bankalararası piyasada dolar/TL 19.89 seviyesinden satılırken serbest piyasada 21.25, bankalarda ise ortalama 21.40 seviyesinden satıldı. Böylece serbest piyasa ile bankalararası piyasa arasındaki satış farkı yüzde 6,8-7,6 seviyelerine yükseldi.

Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri öncesindeki hafta bankalararası piyasada döviz fiyatları ile serbest piyasa ve bankalardan satıştaki fiyatı arasındaki makas yüzde 10’un üzerine çıkmıştı. Seçim sonrasındaki haftada ise bankalararası piyasada kurda artış yaşanmasının da etkisiyle satış fiyatları arasındaki makas yüzde 2,5’e kadar gerilemişti. 28 Mayıs seçimlerine günler kala makas yeniden açıldı. Bugün bankalararası piyasada dolar/TL 19.89 seviyesinden satılırken serbest piyasada 21.25, bankalarda ise ortalama 21.40 seviyesinden satıldı. Böylece serbest piyasa ile bankalararası piyasa arasındaki satış farkı yüzde 6,8-7,6 seviyelerine yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda olduğu gibi ikinci tur öncesinde de vatandaşın döviz talebinin arttığını dile getiren bankacılık kaynakları ayrıca bankaların tüzellere döviz satışında belli bir saat sonrasında sınırlama olduğunu ve bunun da makası arttırdığını ileri sürdü. 14 Mayıs seçimleri öncesindeki hafta Merkez Bankası’nın bankalardan tüzel müşterilere döviz satışını yasakladığı da iddia edilmişti. Çoklu kur oluşma tehlikesine işaret eden bankacılık sektörü kaynakları asıl önemli olanın ise bankalardaki alım satım makası olduğuna da işaret etti.

Kur korumalı mevduat dönüşlerinin yoğunlaşmasının da makası artırıcı etkisi olduğunu söyleyen bankacılık sektörü kaynakları döviz dönüşlü KKM yapan tasarruf sahiplerinin vade sonunda döviz talep edebildiğini hatırlattı. (Ekonomim)

Goldman Sachs’tan dolar yorumu: Tahminleri aşabilir

Goldman Sachs analistleri Michael Chail ve Lexi Kanter tarafından hazırlanan yatırımcı notunda, ABD’de kredi şartlarının ilk anda korkulduğu kadar çok sıkılaşmadığı, Avrupa ve Çin’de ekonomik aktivitenin ise güçlü beklentileri hayal kırıklığına uğrattığı ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yatırımcı notunda, “Doların kısa vadede piyasanın fiyatladığında daha fazla güçlenmek için alanı var. Dolarda bu yıl değer kaybının genel inanca göre daha sınırlı olacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Euronun güçlenmeye devam etmesini gerektirecek yeterli faktör olmadığını ve Fed ile ECB politika patikaları arasında ayrışma görülmediğini belirten Godman Sachs analistleri, 2023 sonu için EURUSD tahminini 1,10 olarak korudular.

DXY karışık sinyaller üretiyor

kriptokoin'nin aktardığı bilgilerde: DXY’nin yükseliş trendinin kalıcı olma ihtimali bazı analistlere göre giderek azalıyor. Son zamanlarda, Dolar piyasasında alım ivmesi yoğunlaşıyor. Yükselen RSI bunun göstergesi olarak değerlendiriliyor. Geçen yıl boyunca, bu gösterge altı kez aşırı alım bölgesine adım atmıştı. Her seferinde de Dolar Endeksi hemen ardından düşüş sergiledi.

Fakat Goldman Sachs’a göre, makroekonomik koşulların forex ticareti üzerinde önemli bir etkisi var. Yatırım bankacılığı şirketinden analistlere göre, ABD’de kredi koşulları başlangıçta beklendiği kadar sıkılaşmadı:

Analistler ayrıca USD’deki değer kaybının genellikle dünyanın geri kalanındaki “güçlü büyüme” ve “ABD’deki zayıf büyüme” ile ilişkili olduğunu vurguladılar. Cahill ve Kanter’e göre, Avrupa ve Çin’deki aktivite hayal kırıklığı yarattı yılın başından itibaren güçlü beklentiler. Analistler, Euro’nun “henüz beklenen rolüne adım atmadığını” vurguladılar ve eklediler:

DXY, piyasaların Fed’in faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin beklentileri ayarlaması ve borç tavanı soğukluğunun da para biriminin güvenli cazibesini desteklemesiyle Mayıs ayında şu ana kadar %1’den fazla arttı. Bu, doların iki aylık değer kaybının ardından geldi.

Euro hala dolar rakip olma rolünü üstlenmiyor

Analist raporunda “Doların değer kaybetmesi tipik olarak ABD’deki zayıf büyümeyle değil, dünyanın geri kalanındaki güçlü büyümeyle ilişkilendirilir. Hala bir rakip bekliyoruz ve euro henüz bu role adım atmıyor.” ifadelerine yer verildi.

Analistler Euro’nun değer kazanmaya devam etmesini garanti edecek yeterli faktör olmadığını ve Fed ile Avrupa’nın politika yollarının aslında o kadar da farklı olmadıklarını belirtirken Euro/dolar paritesi için 2023’ün sonunda dolar başına 1,10’luk tahminlerini sürdürdüler.

Euro, iki günlük yükselişin ardından Salı günü %0,4 düşerek 1,0774’e geriledi.

İlginizi çekebilir→ Hatice Kolçak duyurdu, büyük tüyoyu verdi: İflas demek iflas işte! Amerika, dünyayı krizin içine sokacak→ TIKLAYINIZ