Dolar son dakika ne kadar oldu? 6 Ağustos döviz kuru fiyatları

Kurban Bayramı'nın ardından haftaya kazançlar ve kayıplar arasında dalgalı bir seyirle başlayan dolar/TL, Çarşamba günü 7 seviyesini aşmasının ardından bugün sabah saatlerinde yükselişini sürdürdü. Gün boyu yükseliş trendinde olan dolar, saat 17:30'da 7.30 seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı. Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,055 dolarlık yeni rekor düzeye yakın tutunurken, iç piyasada, dolardaki artışın da etkisiyle gram altın 470 lirayı, çeyrek altın 800 lirayı aştı.

6 Ağustos'ta dolar ne kadar oldu?

Saat 17:30 itibariyle dolar kuru: Dolan saat 17:30 itibariyle serbest piyasada 7.3035 liradan işlem görüyordu. Euro ise 8.6424 liradan işlem gördü. Altın'ın onsu da binde 97 değer kazanarak 2 bin 57 dolara çıktı. Borsa İstanbul ise günü yüzde 4.32 kayıpla kapattı...

Güne 7 lira seviyelerinde başlayan ve kısa bir süre 7 liranın altına inen dolar öğle saatlerinde aniden yükselişe geçti ve yeni bir rekorla saat 13:50 sularında 7.27 lirayı gördü. Euro/TL 8.6152'yi, kur sepeti 7.9271'i gördü. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0340 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,3780 lira olmuştu.

Çeyrek altın ne kadar?

Doların yükselmesiyle birlikte bugün altın piyasası ise şöyle oluştu. Gram altın 471 lirayı görürken, çeyrek altın, 800 lira oldu. Yarım altın, bin 591 lira iken, Cumhuriyet altını 3 bin 167 liraya çıktı. Altının gramının 500 lirayı bulacağını belirten Kocaeli’de 25 yıldır kuyumculuk yapan Muharrem Boztürk, "Aklı olan kesinlikle altınını bozdurmasın” uyarısı yaptı.

Londra swap piyasasında TL'nin gecelik faizi Salı günü yüzde 1,000'in üzerine çıkmasının ardından dün normal seviyelere geriledi. Offshore piyasalarda TL'nin gecelik faizi yüzde 11.7 civarında seyrediyor. Ancak yarından öbür güne faiz yüzde 46.5 seviyesinde.

Dolar neden yükseliyor?

Önceki dün Londra’daki swap (döviz takası) faizlerinin astronomik seviyelere çıkmasıyla birlikte dolar/TL 7 seviyesinin altına çekilmiş hatta bazı yabancı bankalar yerli bankalara ödeyecek TL bile bulmakta zorlanmış bunun üzerine Borsa İstanbul’da hisse satmışlardı. BIST 100 endeksi bu adımların etkisiyle önceki gün yüzde 3’ün üzerinde kayıp vermişti.