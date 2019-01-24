Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte dolar kurunda son durum

Dolar 5,25 seviyesine inerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.Küresel piyasalar, Brexit süreci, ABD faiz artış hızı, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor. İşte dolar ve euro kurundaki son durum...

Dolar 26 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin söylemine yaptığı vurgu ve Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde sıkı duruş söylemini yenilemesinin de desteğiyle dolar yönünü aşağı çevirdi. Yeni güne 5,28 TL'den başlayan dolar gün içinde 5,25 seviyesine inerek 26 Aralık`tan bu yana ilk kez 5,26 seviyesinin altını gördü. Dolar şu sıralar 5,26 TL'den euro ise 5,98 TL'den işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.28 yükselişle 96.03 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1346 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.79 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.20 seviyesinde bulunuyor.