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Dolar son 3 ayın dibinde! İşte rakamlar...

Son 3 ayın dibini gören dolar/TL, saat 16:40 itibariyle 5.46 seviyelerinden işlem görüyor.

30 Ekim 2018 Salı 17:37
Dolar son 3 ayın dibinde! İşte rakamlar...

Dolar, yeni haftanın ilk iş gününde 5.49 liraya kadar gerileyerek üç ayın en düşük düzeyine indi.

Gün ortası işlemlerinde; dolar en düşük 5.4679 lira ve en yüksek 5.5631 lirayı gördükten sonra 5.47-5.51 lira aralığında, euro en düşük 6.2355 lira ve en yüksek 6.3330 lirayı gördükten sonra 6.23-6.25 lira aralığında, hareket ediyor.

Haftanın ilk işlme gününe yüzde 0.38 artışla 90 bin puanın üzerinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 0.73 düşüşle 89 bin 883 puana düştü.

70 milyon dolarlık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 70 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 750 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 70 milyon dolar olurken, ihaleye 70 milyon dolarlık teklif geldi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:37
  1. TCMB
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  3. Borsa İstanbul Endeksi
  4. dolar
  5. euro

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