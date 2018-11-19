0553 313 94 23

Dolar piyasaya nasıl başladı?

Dolar 5,3650 liradan, avro 6,1180 liradan haftaya başladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:31
Dolar piyasaya nasıl başladı?

ABD ile yaşanan krizin aşılmasından sonra düşüş trendine giren Dolar/TL yeni haftaya  5.3650 liradan başladı. Geçen hafta 5.50 seviyesinin hemen altında yatay seyreden Dolar /TL haftanın  cuma günü 5.3456 TL'ye kadar gerilemişti.  Kur Perşembe akşamı FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin gelen haberlerle sert gerilemiş yüzde 2'yi aşan düşüşle 5.33'lere kadar çekilmişti.

PETROL ETKİSİ

Kurdaki düşüşte ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında müzakerelerin tekrar başlaması, Türkiye'nin pozitif ayrışmasında ise 80 doların üzerinden 65 dolarlık seviyelere gerileyen petrol fiyatları belirleyici oldu. Petrol fiyatlarının düşmesi enerji ithalatçısı Türkiye ekonomisi için olumlu etkiye sahip.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:31
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli askerlikte celp ve sevk tarihleri açıklandı
    1. Bedelli askerlikte celp ve sevk..
    2. “Ortadoğu ve Körfez turizminin..
    3. Lüks sitede haşema skandalı
    4. Adana'da 15 aylık bebeğini öldüren..
    5. Demirtaş Diyarbakır'dan aday olacak..
    6. Adalet Bakanlığından başsavcılıklara..
    7. Skrtel ve Neustadter sezon sonu..
    8. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    9. Kira sertifikalarına talep yağdı
    10. Sabri Ülker Vakfı, beslenme..
    11. Ege Denizi 4 büyüklüğünde deprem ile..
    12. Kılıçdaroğlu: Bana kırgın olan kalmadı
    13. Hazine arazilerinin kiralanmasında son..
    14. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Mevlid..
    15. Katılım bankalarından 300 milyar..
    16. Mevlid Kandili için..
    17. Erdoğan strateji ekibini toplayacak!
    18. Taslak sunuldu! İşte fiyatları..
    19. "Daha önce yazmak istemedim" dedi,..
    20. Schiff: Suudi Arabistan dostumuz değil
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Resmen tehdit ettiler! Bedeli ağır olacak
    Resmen tehdit ettiler! Bedeli ağır olacak