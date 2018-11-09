Dolar piyasanın son gününde kaç lira?

ABDMerkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük kasım toplantısı beklendiği gibi olaysız sona erdi.

ABD'de yapılan Kongre seçimlerinin hemen ardından yapılan toplantıdan sonra yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldı.

Dolar/TL haftanın son gününde şu dakikalarda 5.46 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.20 civarında seyrediyor.