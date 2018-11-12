Dolar piyasanın ilk gününde kaç lira?

Yurt içi piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 10:00'da açıklanacak Eylül 2018 Ödemeler Dengesi verilerini takip edecek.

Dolar/TL geçen hafta 5.30 ile test ettiği üç ayın en düşük seviyelerinden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği algısıyla birlikte yönünü yukarı çevirmişti. Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde değer kayıpları gözlenmişti.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.47 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.20 civarında seyrediyor.

FED'İN KARARI DOLARI GÜÇLENDİRDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) perşembe günü açıkladığı para politikası kararıyla politika faizini yüzde 2-2.25 aralığında tuttu, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirtti. Faiz kararını değiştirmeyen Fed, kademeli faiz artırımları işaretlerini verdi. Karar sürpriz içermese de dolar diğer para birimlerine karşı güç kazandı. Fed bu yıl üç kez faiz artırdı. Bankanın Aralık ayında tekrar artırım yapması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ 5.54'Ü TEST ETTİ

Fed'in kararının ardından dolar/TL cuma günü en yüksek 5.54'ü test etti. ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak izleniyor. Türkiye özelinde ise ABD-Türkiye ilişkilerindeki iyileşme izleniyor.