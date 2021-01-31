Dolar önümüzdeki günlerde ne olur? Dolar düşer mi çıkar mı? Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Piyasalar 2021’e olumlu başladı ancak son hafta sert dalgalanma yaşadı. Borsadaki satışların düzeltme niteliğinde kalabilmesi finansal veriler ve TCMB’nin adımlarına bağlı. Dolar kurunda 7,20 ve 7,50 bandı içerisindeki hareket sürüyor. Milliyet'ten Zeynep Aktaş imzalı habere göre, kısa vadede 7,50 önemli. Bu seviyenin altındaki seyir yeniden 7,24; 6,80 ve 6,50’yi gündemde tutuyor. 7,50 aşılmadıkça TL varlıklar için ilginin sürdüğü gözlenecek. 7,50’nin aşılması yükseliş yönündeki beklentiyi güçlendirecek. TL’ye yönelik olumlu değerlendirmeler devam ediyor. Kurumlar değerlendirmelerinde Merkez Bankasının adımlarını izlediklerini belirtiyor. Kur için de yıllık 7 TL seviyesindeki hedef fiyatlarını koruyorlar. Bununla birlikte temkinli yaklaşanlar da var.

Dolar ne kadar?

31 Ocak dolar fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Yüzde 0,16’lık düşüşün gözlemlendiği dolar kuru ise bugün 7,31 TL’den işlem görüyor. Kısa süre öcne 9 lira seviyesinin altına inen euro kuru ise bugün 8,88 liradan işleme alınıyor.