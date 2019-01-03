Dolar neden yükseldi? Dolar kuru son dakika bugün

Doları son dakika ne kadar? ABD’li rahip kılığındaki ajan Brunson’un tahliye edilmesiyle birlikte düşüşe geçen dolarda, son bir kaç gündür yine yükselme işaretleri görünmekte. Dolar bugün ne kadar? 5,30 TL’den başlayan dolar 5.38 seviyesine çıktı. Peki dolar neden yükseldi? Dolar ne kadar son dakika verileri? Dolar kuru son durum.

ABD’nin ajan Brunson üzerinden Türkiye’ye uyguladığı ekonomik savaş, Türkiye’nin önlemleri sayesinde duvara tosladı. Dolar kuru 2018 yılını 5.29 TL seviyesinden tamamlarken, yeni yılın ilk işlem gününe 5.87 TL seviyesinden başladı. Dolar kurunu 5.8788 seviyesine kadar çıkarak 15 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 5,4580 liradan, avro 6,2090 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,4560 liradan alınan dolar, 5,4580 liradan satılıyor. 6,2070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2090 lira olarak belirlendi. Dolar, saat 16.46 itibarıyla 5.3837 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1287 TL'de bulunuyor.

Dolar neden yükseliyor?

Analistler küresel borsalarda kayıpların arttığını belirtirken, gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybediyor. Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 5.2400 TL'nin destek, 5.3420 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Yine analitler, doların yükselmesini dünyadaki gelişmelerin etkili olduğunu vurguladı. Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.53 yükselişle 96.23 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1379 seviyelerinde bulunuyor.

09:20 itibariyle dolar şu şekilde oldu: