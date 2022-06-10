Dolar neden bir anda düşüp geri çıktı? Uzman isim açıkladı

Hazine Bakanlığı, BDDK ve SPK tarafından açıklanan yeni ekonomik tedbirleri Haber7'ye yorumlayan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak, açıklanan Gelire Endeksli Senet'e (GES) dikkat çekti. Okşak, yatırımcıların ne kadarlık bir kazanç sağlayacağının açıklanmamasından dolayı doların önce düşüp sonra tekrar yükseldiğini söyledi.

İşte Okşak'ın o açıklamaları;

Dün bir tweet ile bazı tedbir paketlerinin açıklanacağını belirtmişti. Bu ilk belirtmenin akabinde hızlı bir şekilde hem Dolar hem Euro’da geri çekilme seyrettik. Piyasaların açıklanacak ürüne beklentisine dair bir geri çekilmeydi. Gece yarısında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan detaylar ile ilgili açıklama geldi.

Türkiye geçtiğimiz yılın sonu itibariyle yeni bir yola girdi. Faiz artırımı olmadan kendi içsel dinamikleriyle hem döviz hem borçlanma ihtiyacını giderecek farklı bir yol izlemeye karar verdi. Tabi dünya ekonomisi de dinamik. Siz bir karar alırken her şey sabit kalmıyor. Peşi sıra Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Şangay’da bir kapanma oldu. Enerji maliyetleri ciddi manada yükseldi. Son dönemde Yeni bir konu var; gıda fiyatlarında meydana gelen artışlar. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla yeni yolda eldeki hesabın çarşıya uymadığı bazı faktörler ortaya çıktı.

Türkiye agresif ihracat modelini izliyor. Maalesef ki bizim ihracatımız ithalata bağımlılığı çok yüksek. İhracatı arttıkça ithalatımız da artıyor. İthal ettiğimiz ürünleri de döviz ile alıyoruz. Dövize olan talep de arttıkça döviz fiyatlarının yukarı doğru ivmelendiğini görüyoruz. Tabi bunun dışında etkenler de var.

Son bir ayda dile getirdiğim dört farklı unsur vardı. Bunların hayata geçmesinden ötürü memnun oldum. Türkiye’nin cari açık sorunu var, döviz kazandırıcı paketlerin hayata geçirilmesini öneriyordum. Enflasyonu da aşağı çekmemiz gerektiğini söylemiştim. Hem döviz kazandırıcı tarafta hem enflasyonu baskı altında tutmak için talebi daraltmak anlamında hem de yatırımcıyı enflasyondan korumak adı altında 3 farklı paket hayatımıza girdi. Bir tanesi gelir endeksli senet. Bu senedin 3 ayda bir kupon ödemeli olacağı ve minimum garanti getiri şartının olduğu bir paket açıklandı. Paket film fragmanı gibi oldu. Şimdi yatırımcı detaylarını bekliyor. Dövizin dün akşam önce düşüp sonra yukarı yönlü bir ivme kazanmasının temel sebebi bu. 15 Haziran’da talep toplama başlayacak dolayısıyla o tarihlerde biz detayları öğrenmiş olacağız. İkincisi sermaye piyasası kurulu tarafından bir açıklama geldi. O da ilk halka arzlarda alınacak olan komisyon vb. Ücretlerin kaldırıldığını belirtti. Bir diğeri de yurt dışı yerleşiklere swap imkanı tanınması ki bence bu çok kıymetli bir araç. Bizim döviz kazanmamızı sağlayacak en temel araçlardan biri. Üçüncü ayak ise BDDK’dan gelen hem kredi kartlarına hem de tüketici kredilerine yönelik dağıtma. Bu da bizim yaklaşık bir aydır söylediğimiz insanların lüks tüketiminden vazgeçilmesi yönünde. Dördüncüsü de kira kontrolü meselesi. Sayın Bekir Bozdağ’ın açıklamasıyla yasalaştı zaten. Yüzde 25’in üzerinde kira artışı gelmemesi yönünde. Bu tedbirlerin çalışıp çalışmadığını hep beraber göreceğiz.

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