Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika dolar açıklaması geldi. Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer? soruları yanıt buldu. İşte detaylar...

Dolar ne zaman düşecek?

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, dolar kurunda yaşanan hareketliliğe ilişkin "Kısa zamanda Cuma günü olan kur seviyesine geri döneceğini düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan dolar kuru ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Piyasanın işleyişini bozacak bir hamle olmayacak"

AK Parti 20yıllık hizmeti boyunca sosyal devlet anlayışı içinde serbest ekonomi piyasasına bağlı. 2018 yılında ambargo sonrası da oldu. Sermaye kontrolü yapılacak, bankalardaki mevduatlar dondurulacak... Bu haberlerin bir karşılığı yok. Sosyal medyada konu hakkında böyle haberler çıkıyor. Hükümetin yaklaşımı bu noktada hiçbir zaman piyasanın işleyişini bozacak bir hamle olmayacak.

"Sosyal medyada dönen haberlere riayet etmeyin"

Sosyal medyada dönen haberlere riayet etmemek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken şeyin değişiklik ardından verilmesi gereken mesajlardır. Verilen mesajlara bakılması gerekiyor.

Para politikası tarafında olağanüstü bir kurul toplamayacak. Enflasyon'daki büyümenin kalıcı bir büyümenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. MB başkanı bu noktada önümüzdeki dönemde neler yapacağını duyurmuş oldu. Elbette MB başkandaki değişiklik yeni bir politika değişikliğine işaret etmiş olabilir ama süreç içerisinde de gördük sığ hacimle gerçekleşen hareketliliğin azalacağını düşünüyorum. Var olan para politikası gerekliği, neyse oraya doğru yaklaşılacak.

22 Mart dolar kuru

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8760 liradan, avro 9,3430 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8740 liradan alınan dolar, 7,8760 liradan satılıyor. 9,3410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3430 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2630 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6320 lira olmuştu.