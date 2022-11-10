Dolar ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Kasım 2022 Canlı altın döviz kuru: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, tam altın, yarım altın kaç TL?
Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Döviz kurları güne yatay seyirde başladı. Peki dolar ne kadar oldu? 10 Kasım Perşembe 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Altın fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş sert bir şekilde devam ediyor. Yatırımcılar ise artan fiyatlar karşısında yarın açıklanacak olan ABD enflasyonuna odaklandı. - ABD ara seçimlerinin etkisi ve FED’in açıklaması öncesinde altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. ABD ekim ayı enflasyon rakamlarının bugün TSİ 16:30’da açıklanması bekleniyor.
Son dakika: Altın fiyatları hareketli grafiği ile merak konusu oldu. Fed'in faiz kararı ve ABD'deki ara seçimler altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Dün sabah saatlerinde 990 liradan işlem gören gram altın gece 1026 liraya kadar yükseldi. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 10 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
10 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER
ABD Doları: 18,6037 (Alış) - 18,6105 (Satış)
EURO: 18,5687 (Alış) - 18,5752 (Satış)
STERLİN: 21,1376 (Alış) - 21,2436(Satış)
1 DOLAR = 18,61 TL
9 Kasım Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.021,499
Gram altın satış: 1.022,147
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.665,00
Çeyrek altın satış: 1.677,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış:3.258,58
Yarım altın satış: 3.342,42
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.638,00
Tam altın satış: 6.686,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.771
Cumhuriyet altını satış: 6.873
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.741,89
Ata altın satış: 6.909,71
22 ayar altın, gram fiyatı?
Alış: 931,61
Satış: 932,20