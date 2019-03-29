Dolar ne kadar oldu? 29 Mart Cuma dolar euro fiyatı

Hafta başından itibaren dalgalı bir seyir izleyen dolar haftanın son gününde ne kadar olduğu merek ediliyor. Seçimlerin arefesinde vatandaşlar doların kaç TL olduğunu araştırıyor. İşte 29 Mart Cuma dolarda son durum.

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 29 Mart 2019'da Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar 5,57'TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,27 TL’de yer alıyor.

Dolar/TL dün geniş bantta iki yönlü sert dalgalanmalar gözlenirken, dört haneli seviyeleri gören swap faizleri Londra piyasasının tekrar likidite sağlayabilmesi ardından yüzde 35 seviyelerine kadar geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sürecin normalleştiğini belirtti. 29 Mart günü dolar 5.5760, euro 6.2770 ve sterlin ise 7.3285 TL'de.

Dolar kuru, ABD piyasalarında çarşamba günü 5.33 seviyesinden kapanan dolar kuru dün 5.6465 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.57 civarında dengelendi. Kur geniş bantta sık dalgalandı. Sık sık 5.50 altını ve 5.60 üzerini gördü ancak TL günü yaklaşık 4.5 puan zararla kapattı. Kurdaki artışta dövizdeki düşüşte yurtiçi yerleşiklerin yüksek talebinin etkili olduğu belirtiliyor. Türkiye'deki yurtiçi yerleşiklerin değerli madenler dahil döviz varlıkları 179 milyar doları geçerek rekor kırdı. 29 Mart günü dolar 5.5760, euro 6.2770 ve sterlin ise 7.3285 TL'de.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası’nın pazartesi aldığı swap kararının yurtdışıyla ilgili olmadığını, Türk bankalarının Merkez Bankası ile işlem hacimlerinde limitin arttırılmasına yönelik olduğunu söyledi. Albayrak, yurtdışı limitlerinin ağustosta belirlenen limit olarak devam ettiğini belirti. "Bankalar Birliği bununla ilgili açıklama yaptı. Yurtdışına ciddi rakamlarda Türk lirası tedariği söz konusu. Burada esas konu ne yaşandı da bu süreç ayrışmadan

kaynaklanıyor" dedi.

Öte yandan, swap faizi ise geçen hafta yüzde 24'ten yüzde 1200 dolaylarına çıkmasının ardından gecelik vadede yeniden yüzde 35 seviyesine geriledi. Swap piyasasındaki haftalık TL faizi ise yüzde 300 civarından yüzde 115'e indi.