Dolar ne kadar oldu?

Asya borsalarının erken saatlerde açılması ile dolar kuru fiyatları da merak edilmeye başlandı. Saat farkı nedeni ile Pazartesi günü Asya borsaları erken saatlerde açılıyor. Dolar kuruna ilişkin son dakika gelişmelerini takip eden ve yatırımlarını buna göre şekillendirecek olan kişiler Dolar ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 21 Mart Dolar fiyatı...