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Dolar ne kadar oldu?

Asya borsalarının erken saatlerde açılması ile dolar kuru fiyatları da merak edilmeye başlandı. Saat farkı nedeni ile Pazartesi günü Asya borsaları erken saatlerde açılıyor. Dolar kuruna ilişkin son dakika gelişmelerini takip eden ve yatırımlarını buna göre şekillendirecek olan kişiler Dolar ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 21 Mart Dolar fiyatı...

Yeniakit Publisher
2021-03-21 23:44:00 - 2021-03-21 23:52:19
Dolar ne kadar oldu?

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılması ile dolar kuru fiyatları da merak konusu oldu. Vatandaşlar dolar ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor.

Dolar ne kadar?

Asya borsalarının erken saatlerde açılmasından sonra Dolar/TL parametresinde hareketlilik yaşandığı gözlemlendi.

Bloomberg'in haberine göre, saat 23.23 itibariyle Asya borsalarında dolar kurunun 8.25 TL'den işlem gördüğü bildirildi.

Dolarla ilgili kritik uyarı: Ekonomi değil siyasi
Dolarla ilgili kritik uyarı: Ekonomi değil siyasi

Ekonomi

Dolarla ilgili kritik uyarı: Ekonomi değil siyasi

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Yorumlar

Ömer

Bari faiz artmasaydı
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ERCAN

NALET OLSUN şu dolara.
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