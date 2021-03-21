Dolar ne kadar oldu?
Asya borsalarının erken saatlerde açılması ile dolar kuru fiyatları da merak edilmeye başlandı. Saat farkı nedeni ile Pazartesi günü Asya borsaları erken saatlerde açılıyor. Dolar kuruna ilişkin son dakika gelişmelerini takip eden ve yatırımlarını buna göre şekillendirecek olan kişiler Dolar ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 21 Mart Dolar fiyatı...
Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılması ile dolar kuru fiyatları da merak konusu oldu. Vatandaşlar dolar ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor.
Dolar ne kadar?
Asya borsalarının erken saatlerde açılmasından sonra Dolar/TL parametresinde hareketlilik yaşandığı gözlemlendi.
Bloomberg'in haberine göre, saat 23.23 itibariyle Asya borsalarında dolar kurunun 8.25 TL'den işlem gördüğü bildirildi.