Dolar ne kadar oldu?

Dün en düşük 7,9035, en yüksek 7,9519 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,9355'ten kapattı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasından sonra saat 09.20 itibarı ile önceki kapanışın hemen altında 7,9330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,2840'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybı ile 10,2250'den satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1700 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret ve enflasyon, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Koronavirüs aşı çalışmaları, teşvik paketi ve ABD başkanlık seçimleri ile ilgili haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğunu belirten analistler, ayrıca jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini ifade etti.