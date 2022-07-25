Dolar ne kadar kaç lira? Anlık dolar kuru fiyatı 25 Temmuz 2022 Pazartesi!

Avrupa Merkez Bankası’nın 10 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizi yüzde 14’te sabit tutması sonrası gözler bu kez Fed’in açıklayacağı temmuz ayına ilişkin faiz kararında. Fed toplantısı öncesi dolar kurunda da hareketlilik söz konusu. Dolar kurunun 20 yıl aradan sonra euroya eşitlenmesiyle birlikte dolara yatırım yapanlar dolar fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği ve bir kez daha euro ile aynı seviyeye gelip gelmeyeceğini merak ederken, dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru anlık ne kadar?

Dolar fiyatı

Dolar alış fiyatı 17,7943 TL, dolar satış fiyatı 17,8017 TL,

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı 18,1487 TL, euro satış fiyatı 18,1625 TL.

Fed faiz kararı ne olur?

Piyasaların gözü bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak. Piyasalarda, Fed'in çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor. Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.