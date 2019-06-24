Dolar ne kadar? İmamoğlu kazanması doları nasıl etkiledi? 24 Haziran Pazartesi piyasalarda son durum Türkiye nefesini tuttu İstanbul seçim sonuçlarını bekliyordu. İstanbullular büyükşehir belediye başkanının seçmek için dün sandık başına gitti. Sandık sonuçlarına göre, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu seçimin kazananı oldu. Peki dolar yenilenen İstanbul seçim sonuçlarına nasıl tepki verdi. 24 Haziran Pazartesi piyasalarda son durum ne? Dolar kaç TL?

Türkiye nefesini tuttu İstanbul seçim sonuçlarını bekliyordu. İstanbullular büyükşehir belediye başkanının seçmek için dün sandık başına gitti. Sandık sonuçlarına göre, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu seçimin kazananı oldu. Peki dolar yenilenen İstanbul seçim sonuçlarına nasıl tepki verdi. 24 Haziran Pazartesi piyasalarda son durum ne? Dolar kaç TL? Cuma günü haftayı 5,81'in üzerinde kapatan dolar, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından güne hareketli başladı. 24 Haziran 2019 yeni haftanın ilk iş gününde dolar/TL, 5,74 civarında işlem görüyor. İstanbul seçimini 5,80'in üzerinde beklemeye geçen dolar/TL, seçim sonrası haftaya yeniden 5,73 seviyelerine çekilerek başladı. Euro/TL ise 6,55 civarında seyrediyor.

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