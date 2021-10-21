Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Son dakika döviz kurları 21 Ekim 2021

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 21 Ekim 2021 güncel dolar kuru Merkez Bankası toplantısı öncesi merak ediliyor. Eylül ayıda faizi bir puan indiren Merkez Bankası ekim ayında faiz kararını ne yönde vereceği piyasalarda büyük bir dikkatle izlenirken, dolar, euro fiyatları da anlık merak ediliyor. Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 4 Mart 2021 güncel dolar kuru... Dolar/TL...