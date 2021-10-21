Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Son dakika döviz kurları 21 Ekim 2021
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 21 Ekim 2021 güncel dolar kuru Merkez Bankası toplantısı öncesi merak ediliyor. Eylül ayıda faizi bir puan indiren Merkez Bankası ekim ayında faiz kararını ne yönde vereceği piyasalarda büyük bir dikkatle izlenirken, dolar, euro fiyatları da anlık merak ediliyor. Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 4 Mart 2021 güncel dolar kuru... Dolar/TL...
Türk Lirası, defalarca rekor kırdığı 7 işlem gününün ardından ilk kez dün gerilemişti. Dün sabah saatlerinde 9,37'ye kadar çıktıktan sonra 9,30'un hemen altında kapanan dolar/TL, bugün düşüşe geçerek 9,25'lerde seyrediyor.
Euro/TL'de ise 10,77'lerde yatay seyir yaşanıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 93,8 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1620'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,28 değer kaybıyla 10,7250'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 azalışla 12,7220'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1580'den işlem görüyor.