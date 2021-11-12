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Ekonomi Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 12 Kasım 2021 güncel dolar kuru
Ekonomi

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 12 Kasım 2021 güncel dolar kuru

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar kaç TL olduğu dolara yatırı yapanlarca merak ediliyor. 12 Kasım Cuma günü haftanın ikinci gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL geçtiğimiz hafta yukarı yön harekete başlamı. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası dolar iyice coştu. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 12 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Kasım Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:29:00 - 2021-11-12 09:30:13
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 12 Kasım 2021 güncel dolar kuru

Doların ateşi son bir kaç gündür bir hayli çıktı. ABD'den gelen enflasyon açıklaması sonrası dolar kuru psikolojik sınır olan 10 Tl'yi gördü. Peki dolar ne kadar? Dolar düştü mü? Dolar son durum ne? Dolar kuru rekor tazeledi. Kur, 9,98 seviyesini de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 9,9720 liradan, euro 11,4170 liradan güne başladı. 

Serbest piyasada dolar ne kadar?

Serbest piyasada 9,9700 liradan alınan dolar, 9,9720 liradan satılıyor. 11,4150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 11,4170 lira olarak belirlendi. ABD'de 1990'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan enflasyon sonrasında doların gücünü koruması içeride de yukarı yönlü harekete neden oldu. Bunun yanında Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta perşembe günü yapacağı toplantı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası son iki toplantıda toplam 3 puan indirime gitmişti. Merkez Bankası'nın kasım ayı toplantısında dolar kuru için bir kırılma noktası olacak. Merkez Bankası ekim ayı toplantısında faizi indirmişti.

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