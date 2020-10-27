Dolar ne kadar? Dolar ne kadar yükselir? Dolar kuru canlı!
Dolar fiyatları, dolar neden yükseldi? Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar satış-alış? Dolar fiyatı, ABD’deki seçimlerin etkisiyle 8 TL’nin üzerini gördü. Merkez Bankası politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. Dünya genelindeki korona salgını piyasaları etkilemeye devam ediyor. Peki dolar ne kadar? Dolar ne kadar yükselir? İşte dolar güncel son durumu fiyatı.
ABD’deki başkanlık seçimleri için oy verme işlemi devam ederken, hem ABD’deki seçimleri kimin kazanacağı hem de dünya genelindeki Corona virüs salgınında yapanan artışlar piyasaları etkilemeye devam ediyor.
Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımına gitmemeyi tercih eti. Merkez Bankası’nın kararına tepki olarak doların ateşinin yükseltildiği görülmekte. Geçen hafta 7.80 civarında olan dolar/TL yeni haftaya 7.98'den başladı. 27 Ekim Salı günü piyasalar açıldığında dolar yine zirveyi zorladı. 27 Ekim Salı günü saat 09:30 verilerine göre, dolar alış 8,0834 TL dolar satış isi 8,0907 TL seviyelerinde seyrediyor. Doların dünya genelindeki olaylara bağlı olarak yükselişe devam edeceği tahmin edilmekte.
Euro ne kadar? Euro alış 9,5680 TL, Euro satış 9,5817 TL
İngiliz Sterlini ne kadar? İngiliz Sterlini alış 10,5372 TL, İngiliz Sterlini satış 10,5579 TL