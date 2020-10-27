Dolar ne kadar? Dolar ne kadar yükselir? Dolar kuru canlı!

Dolar fiyatları, dolar neden yükseldi? Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar satış-alış? Dolar fiyatı, ABD’deki seçimlerin etkisiyle 8 TL’nin üzerini gördü. Merkez Bankası politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. Dünya genelindeki korona salgını piyasaları etkilemeye devam ediyor. Peki dolar ne kadar? Dolar ne kadar yükselir? İşte dolar güncel son durumu fiyatı.