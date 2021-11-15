Dolar ne kadar? Dolar euro bugün ne kadar, 15 Kasım 2021 son dakika döviz kurları verileri neler?

Son dakika altın fiyatları haberi. Döviz fiyatlarında 15 Kasım yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının kaç lira olduğunu euronun ne kadardan işlem gördüğünü merak ediyor. Dolar, sterlin, euro ne kadar? İşte döviz fiyatlarında son durum.

Dolar ne kadar?

Dolar gün ne kadar, kaç TL 15 Kasım 2021 dolar saat 08:0 itibariyle alış fiyatı 10,0431 TL, dolar satı 10,0479 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Euro ne kadar?

Bugün euro kaç TL, euro alış fiyatı 11,5124 TL, olurken euro satış fiyatı ise 11,5227 TL seviyelerinde.

Sterlin ne kadar?

Sterlin alış fiyatı 13,4909 TL, Sterlin satış fiyatı ise 13,5125 TL seviyelerinde işlem görmekte.