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Ekonomi Dolar ne kadar? Dolar bugün 14 Aralık dolar kuru en son ne kadar? Dolar alış satış fiyatı
Ekonomi

Dolar ne kadar? Dolar bugün 14 Aralık dolar kuru en son ne kadar? Dolar alış satış fiyatı

Dolar kaç lira, olduğu dolara yatırım yapan ya da yapacaklar tarafından sorgulanmakta. Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra dolar kuru bir hayli düşmüştü. Merkez Bankası’nın bu hamlesinden sonra az da olsa yukarı yönlü seyretmeye çalışan dolar - euro kaç TL? 14 Aralık 2020 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Peki dolar alış satış kaç para? İşte serbest piyasada döviz kurlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:18:00 -
Dolar ne kadar? Dolar bugün 14 Aralık dolar kuru en son ne kadar? Dolar alış satış fiyatı

ABD Başkanlık Seçimi ve koronavirüs endişelerinden dolayı hareketli günler geçiren dolar, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası düşmüştü. Korona aşısının da bulunup ülkelerin aşılara başlamak için gerekli şartları yerine getirmeye başlaması sonrası dolar da az da olsa hareketlenme söz konusu oldu. Peki haftanın ilk günü dolar ne kadar? 14 Aralık 2020 Pazartesi dolar kuru, dolar kurunda son durum ve Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru...

Dolar ne kadar?

Dolar, haftanın ilk iş günü 14 Aralık 2020 sabahında 7,86 lira bandının üzerinde yer alıyor. Dolar/TL, spot piyasada 7,8609 lira alış fiyatı, 7,8717 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro/TL ise 9,5419 lira alış fiyatı, 9,5508 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. 

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