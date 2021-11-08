Dolar ne kadar bugün? Euro kaç lira? 8 Kasım 2021 güncel dolar kuru fiyatları

Dolar ne kadar oldu? Haftaya döviz kurları da yatay seyirle başladı. Dolar/TL ve euro/TL geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,66 ve 11,19 TL seviyelerinde hareket ediyor. Piyasaları haftanın ilk günü veri bakımından sakin bir gün bekliyor.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım asyı toplantısından da ekim ayında olduğu gibi bir faiz indirimi beklentisinin oluşması dolardaki hareketin ana nedeni olmaya devam ediyor. Bunun yanında bu hafta perşembe günü açıklanacak cari açık verisi takip edilecek. Bir yandan da Merkez Bankası aralık ayı toplantısı da yine takipte olan konular arasında. Zira Merkez Bankası'nın aralık toplantısında faizi düşürüp düşürmeyeceği de merak edilirken, Merkez Bankası'nın faiz kararı yine dolar kurunu hareketlendirecek bir gelişme olarak takip edilmekte. Dolar ve euro fiyatlarının dalgalanmasına neden olacak bir gelişme bugün dikkatle takip edilecek. Bugün ise ABD bölgesel Fed başkanlarının yapacağı konuşmalar izlenecek.

Dolar kuru ne kadar?

Dolar, euro, Sterlin saat 10:00 itibariyle şu şekilde işlem görmekte: