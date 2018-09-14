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Dolar ne kadar?

Haftanın son gününde dolar dünkü kapanış seviyelerinde.

14 Eylül 2018 Cuma 08:01
Dolar ne kadar?

Piyasaların gözü kulağı dün açıklanacak faiz kararındaydı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, politika faizinin 625 baz puan artışla yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltildiği bildirilmişti.

Dün gelen açıklama sonrası dolar/TL sert düştü ve 6.01'e kadar geriledi. Faiz kararı sonrası dolar/TL hafif yükseldi.

Kur haftanın son gününde 6.13 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.17 civarında seyrediyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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