Dolar ne kadar?
Dolar/TL Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi bugün de düşüşünü devam ettiriyor.13 Eylül 2018 Perşembe 08:53
Geçen haftaki düşüşünü bu hafta da sürdüren dolar/TL, bugünkü TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi, son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 6,3347'yi gördü.
Analistler, PPK toplantısı öncesi piyasalardaki faiz artırım beklentisinin TL varlıkların değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.
Kur şu dakikalarda 6.35 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.39 civarında seyrediyor.
YORUM YAZ