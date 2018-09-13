Dolar ne kadar?

Geçen haftaki düşüşünü bu hafta da sürdüren dolar/TL, bugünkü TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi, son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 6,3347'yi gördü.

Analistler, PPK toplantısı öncesi piyasalardaki faiz artırım beklentisinin TL varlıkların değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Kur şu dakikalarda 6.35 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.39 civarında seyrediyor.

