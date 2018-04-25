Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dolar ne kadar?

Dolar güne az da olsa yükselişle başladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:18
Dolar ne kadar?

Dolar/TL ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak erken seçim kararı öncesi seviyelere yükselirken, piyasalar bugün sonuçları açıklanacak olan PPK toplantısına odaklandı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizleri, ortalama fonlama maliyetini yüzde 12.75'ten 25 ile 75 baz puan artıracak şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75'te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyor.

Enflasyon beklentilerinde bozulma eğilimi TCMB'den bir adım beklentisini güçlendirirken, analistler TCMB kararının son dönemde ciddi değersizleşme eğiliminde olan TL'nin seyrinde önemli bir belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

ABD'nin Suriye'yi vuracağı endişeleri ile 11 Nisan'da 4.1944 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, sonrasında TCMB'den enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle gerilemişti.

Geçen hafta ise erken seçim kararının siyasi belirsizliği azaltacağı beklentisi kur 4.09 civarından 4.01 seviyesine kadar geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesine gelmesi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Dolarda güçlenme eğilimi nedeniyle bu seviyelerde kalamayan kur, dün erken seçim kararı öncesi seviyeler olan 4.1130'u gördükten sonra gün boyunca 4.08 - 4.10 bandında hareket etti.

Dolar/TL 4.08'den el değiştiriyor. Euro ise 4.99 - 5.00 civarında. Piyasalarda, PPK toplantısının yanı sıra erken seçim dolayısıyla yaşanan gelişmeler de takip ediliyor.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:18
  1. Dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den saçmalayan Trump'a jet cevap
    1. Türkiye'den saçmalayan Trump'a jet cevap
    2. Sitelerde oturanlar artık güvende!..
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    4. Hülleci 15 vekil ortada kaldı
    5. Ermeni çetelerinin katliamı belgelendi
    6. Suriyeliler arasında 80 lira kavgası!..
    7. Amerika'da çatlak büyüyor! Mattis'e..
    8. Yeryüzündeki milyonlarca canlının..
    9. Emekliye 600 lira promosyon! Tek şartı..
    10. Dikkat çeken an! Donald Trump yine..
    11. Dışişlerinden Trump'a Ermeni resti!..
    12. İttifak talimatı darbeci FETÖ'den mi?..
    13. Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık..
    14. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak..
    15. Çiftlik Bank'ın ikinci adamı
    16. Dolar ne kadar?
    17. Yunanistan malını mülkünü satışa..
    18. Darbeci FETÖ'den Hepatit B tuzağı
    19. 'Abdullah Gül ittifakının' perde arkası!
    20. İmar Barışı’nın detayları belli oldu
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı