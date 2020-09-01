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Ekonomi Dolar ne kadar?
Ekonomi

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar? Güncel dolar kuru, Dolar TL karşılığı, Dolar düşecek mi? Dolar kuru ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 23:47:00 -
Dolar ne kadar?

Dolar fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. Bu noktada vatandaşlar her an ‘’dolar ne kadar’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Dolar Eylül ayına 7,37 lira ile başlayarak, 05/08/2020 tarihinde 6,8794 lira ile son bir ayın en düşük, 26/08/2020 tarihinde ise 7,4161 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Geçtiğimiz hafta %-0,57 değişim gösteren Amerikan Doları kuru şimdi 7,3706 liradan işlem görmekte.

Amerikan doları nedir?

 

USD  olarak ifade edilen ABD Doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimidir. ABD doları veya ABD doları 100 sentten oluşur. Diğer dolar temelli para birimlerinden ayırmak için $ veya US $ simgesiyle temsil edilir.

Amerikan Doları’nın önemi nedir?

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre bugün, tüm yabancı banka rezervlerinin% 61'inden fazlası ABD doları cinsinden belirtiliyor. Dünyanın, ABD'nin borçlarını ödeyebilme kabiliyetine duyduğu güven ve doları dünya ticaretini kolaylaştırmak için kullanılan para birimidir.

Doların gücü, hükümetlerin doları döviz rezervlerinde tutmaya istekli olmalarından kaynaklanır. Hükümetler, para birimlerini uluslararası işlemlerinden alırlar. Ayrıca, onları yerel para birimleri için kullanan yerel işletmelerden ve turistlerden alıyorlar.

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