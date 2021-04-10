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Gündem Dolar milyarderlerine koronavirüs damga vurdu!
Gündem

Dolar milyarderlerine koronavirüs damga vurdu!

Koronavirüs salgınından birçok kişi maddi ve manevi olarak olumsuz etkilenirken, bu krizi fırsata çevirenler de var. Forbes tarafından düzenli olarak yayınlanan "dolar milyarderleri" listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu. Dolar milyarderleri listesine koronavirüs damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 12:58:00 -
Dolar milyarderlerine koronavirüs damga vurdu!

Amerikan Forbes dergisinin dünyaca ünlü "dolar milyarderleri" listesine bu yıl koronavirüs zenginleri damga vurdu. Aralarında Biontech'in kurucusu Uğur Şahin'in de bulunduğu 40 yeni milyarder, sağlık sektöründe yatırımları olan iş insanları.

Listeye 493 yeni isim girdi

Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılının 11 Mart'ında Covid-19'u pandemi ilan ettiğinde dünya piyasaları allak bullak olmuş, onlarca dolar milyarderi bu sıfatlarını kaybederek Forbes listesinden düşmüşlerdi.

Aradan 1 yıl kadar geçti, ancak bugün resim çok daha farklı. Gelişmiş ülkelerin para basarak halka dağıtmaları, merkez bankalarının faiz oranlarını rekor düşük seviyelere çekmesi borsalara doping oldu ve Forbes listesine bu yıl 493 yeni dolar milyarderi girdi.

Yeni milyarderlerin en zengini maske ve koruyucu ekipman işi yapıyor

Listeye yeni katılan 40 yeni dolar milyarderi arasında en zengini maske ve diğer koruyucu ekipmanlar üreten Çin merkezli Winner Medical'in yüzde 68 hissesine sahip olan Li Jianquan. Şirketin 2020 yılında Shenzen Borsası'ndaki halka arzı sonrası Jianquan'ın şahsi serveti 6.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Aralarında Moderna ve yine Çin merkezli CanSino Biologies'in de bulunduğu bazı şirketlerin değeri o kadar arttı ki, aynı şirketten birden fazla milyarder Forbes listesine girmeyi başardı.

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