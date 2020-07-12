Dolar mı, borsa mı, altın mı? Yatırımcı kararını verdi

Buğra Kardan

Pandemi tehlikesi yatırım kararlarına da etki etti. Corona virüsü (Covid-19) tehdidinin gölgesinde geçen aylarda birikimler büyük oranda altına yönlendirildi.

Akılcı tercih

Nitekim 6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’yle (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 27.62, Tüketici Fiyat Endeksi’yle (TÜFE) indirgendiğinde ise yüzde 28.99 oranında getiri sağladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 5.67, TÜFE’yle indirgendiğinde ise yüzde 4.65 oranında kazandırdı.

Rekor artış

Pandemiden ötürü yatırımcılarda güvenli liman arayışı arttı. Bu arayış mart ayında belirgin hale geldi ve altının gram fiyatı 341 lirayı buldu. Gram altın nisan ayında 341 liradan 390 liraya kadar yükseldi. Yüzde 15’e varan yükselişte spekülatörler tarafından internetten yapılan al satlar rol oynadı. Hayatın kısmen normale döndüğü mayıs ve haziranda da talebe uyumlu olarak fiyatta yukarı yönlü oynamalar devam etti.

Gelinen aşamada Borsa İstanbul (BİST) yerli yatırımcıların ilgi odağı konumunda. Bunda yatırımcıların Covid-19’dan dolayı mart, nisan ve mayısta evlerinden dışarı adım atamamalarının; birikimlerini perakende firmalarının, gıda ile tıbbi ekipman üreticilerinin hisselerine yönlendirmelerinin payı büyük.

Dolara ilgi sınırlı

2020 başında 5.95 lira olan dolar/TL kuru ise bir ara 7.27 lira seviyesini aştı. Londra merkezli bankaların finansal saldırılarının savuşturulmasının, ekonomi yönetimi tarafından yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesinin akabinde kur gevşedi. Pandemi sürecinde yatırımcılardan rağbet görmeyen dolar, şu anda 6.87 liradan satışa sunuluyor.

Biz bize yetiyoruz

Ekonomi çevreleri, BİST’in dünya borsalarında olumlu ayrıştığına işaret ederek, “Zira 100 binlerce yatırımcı, kârlarına kâr katmak için hisse senedi aldılar. Bu durum endeksin yeniden 120 bin puanı görmesine, ekonominin toparlanıp güçlenmesine imkân tanıdı” diyor.

Yabancıların 5 ayda 4 milyar dolar net satış yaptığını hatırlatan aynı çevreler, “Şükür ki bu gidişata ‘dur’ denildi. Yerli yatırımcılar devreye sokuldu. Ve geldiğimiz noktada Covid-19’la kesilen sermaye akımlarının yılın ikinci yarısında güçleneceği tahmin ediliyor” ifadelerini kullanıyor.